TRIBUNA / Más seguridad, mayores castigos

Viernes, 30 Diciembre 2022 07:53

Javier Jérez denuncia en este artículo de opinión el incremento de la inseguridad ciudadana en Soria, en la que pide medidas para acabar con este problema. A la zona, apunta, se va a divertirse, no a jugarse la vida.

De un tiempo a esta parte, estamos viviendo en Soria una situación de inseguridad ciudadana que va en aumento.

Se hace notar una escasez de efectivos policiales especialmente los fines de semana, para lo cual serían necesarios más concursos de oposiciones para el cuerpo de policía local. Tanto el ministerio de interior como la Junta de Castilla y León deberían considerar esta situación y actuar en consecuencia.

El aumento de la venta de droga y las bandas criminales, algunas procedentes de Madrid, son factores de aumento del índice de delincuencia, suponiendo un peligro inminente para la ciudadanía.

El ocio nocturno especialmente se ha convertido en un escenario de reyertas, peleas y altercados varios. La conocida “zona" es un foco de los robos, delitos y agresiones sexuales.

Los datos oficiales registran un aumento del 36 por ciento del robo de vehículos en lo que va de año. Los delitos sexuales crecen un 75 por ciento, las agresiones un 50 por ciento, y los hurtos se duplican.

La criminalidad está en aumento. Lo hace en toda España, y con fuerza en la provincia de Soria. A nivel nacional las infracciones penales han subido un 25.7 por ciento durante los primeros 6 meses de este 2022, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En Soria provincia el aumento ha sido del 38%, y en la capital del 45 por ciento.

Son datos oficiales del Ministerio de Interior que destaca algunos aumentos significativos a nivel nacional.

Son el caso de las estafas informáticas que se han cuadruplicado en un periodo de 5 años. Los delitos sexuales han crecido un 19 por ciento, aunque el Ministerio lo achaca no a que se cometan más abusos sexuales o violaciones, sino a que la sensibilización cada vez mayor de la sociedad hace que estas acciones se denuncien mucho más. La tasa de esclarecimiento de este tipo de delitos supera el 80 por ciento.

Desde el 1 de enero al 30 de junio de este año en la provincia de Soria se han denunciado un total de 1.627 infracciones penales. La media en los 5 años anteriores fue de 1.104, lo que da cuenta el notable incremento.

Los epígrafes que más contribuyen a este crecimiento los protagonizan los amigos de lo ajeno. Los hurtos prácticamente se duplicaron y los robos en domicilios crecieron un 73 por ciento. Así, en solo 6 meses se produjeron en la provincia 261 hurtos, 75 robos en propiedades privadas (de los que 59 fueron en viviendas), y 5 robos con violencia e intimidación.

A estos hay que sumar las 14 sustracciones de vehículos (un 366 por ciento más que el año pasado), y la cifra más alta desde que hay registros (2015). Esto significa que, cada semana, se registran 16 denuncias por robos o hurtos en cualquiera de sus variantes en la provincia de Soria.

También aumentan sustancialmente los delitos contra la libertad sexual. En la primera mitad de este año se denunciaron 20, frente a las 12 del mismo periodo del año anterior. A ellos se suma una agresión sexual con penetración registrada en ese periodo.

Misma tendencia siguen las denuncias por agresiones, delitos de lesiones y riñas tumultuarias que se han incrementado en un 50 por ciento. En total 18 (una cada 10 días). También se han disparado las infracciones por tráfico de drogas, llegando a 9 mientras que año pasado solo hubo 1. Hay que destacar que en estos primeros 6 meses del año no se ha realizado ninguna gran operación policial, por lo que esas 9 denuncias se han ido produciendo poco a poco.

Por último, el apartado de los asesinatos registra una persona fallecida. Es la misma cifra que en 2021 y en este 2022. Se trata de Diolimar, una mujer de 35 años que fue acuchillada en su domicilio por su pareja, un venezolano de 32 años. En esto caso no había denuncia previa de violencia de machista.

A nivel nacional, donde las estadísticas se ven menos condicionadas por acontecimientos concretos, la criminalidad aumentó un 25,7% subiendo especialmente los hurtos y las infracciones por peleas, agresiones y riñas.

En España se registra prácticamente un asesinato cada día y otros 3 en grado de tentativa. Hay más de 50 denuncias por tráfico de drogas a la jornada, y se producen 15 robos de cualquier tipo cada 10 minutos.

Soluciones: más seguridad, mayores castigos, y más conciencia individual y colectiva.

No se trata de decir No al ocio nocturno soriano; sino conseguir que se sea un ocio sano y seguro como lo era años atrás, donde los jóvenes y no tan jóvenes no tengan que salir con miedo a que les rompan un vaso en la cabeza, les saquen una navaja, les roben o agredan, como si de un campo de batalla se tratase. A la zona vamos a divertirnos, no a jugarnos la vida.

