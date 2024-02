TRIBUNA / El poni, la 20-30 y el Cerro y la 5ª planta

Jueves, 08 Febrero 2024 07:50

Saturio Hernández de Marco aborda en este artículo de opinión, al hilo de la tractorada, la amenaza del lobo para los ganaderos y la derogación de la normativa europea, la agenda 2030 y la situación del Cerro de los Moros y la quinta planta de Los Pajaritos II, donde falta mucha documentación por enseñar.

La Agenda 20-30 se extiende a todo, incluso al poni de la presidenta de la UE, que un “pobre lobito” lo ha matado, algo similar a lo que se va muriendo si no se reacciona, por mucho que esos políticos a los que defienden algunos “tribunaristas” digan que defiende el interés público o están para salvaguardarlo, lo que no es cierto sobre todo cuando eso lo defiende quien ha promovido el voto para alguno que ahora critica por no demoler la quinta planta; poca credibilidad, ya el Cerro casi olvidado.

Y como todo es un querer y no poder hoy, 6-2-2024, por la huelga de tractores de agricultores, ganaderos y el campo en general, se ha rebajado el 50% la posibilidad de usar fertilizantes, es decir que se pueden utilizar de modo más intensivo y competitivo que hasta el momento, para igualarse un poco a los productos de otros países que no tienen restricciones.

Y sigue ello siendo muy limitativo y perjudicial.

Hace justo un año, dicen las noticias en toda europa, adentrándose con sigilo en su finca familiar, 'Wolf' con placa GW950m se comió a dentelladas a la mascota de la presidenta de la UE un “pobre lobito”.

Eso ha originado una influencia en la realidad de los hechos, que no se contradicen en nada con lo que piensan o pensamos millares de personas, de no radicalismos como en los que se cae en esta Europa que los que firman lo que les escriben dicen que lo propio no se puede hacer, sea agricultura, ganadería, servicios forestales, limpieza del monte, entresaca de madera -por ejemplo-, ganado en los montes, pues eso lo prohíbe Europa, para ellos “Uropa”, pero sin acreditar ningún elemento de prohibición, similar a los que hacen algunos derivados del almirante de mano de hierro y puño de acero, como la contradicción de lotería, se tira, no se tira la 5-6ª planta de Pajaritos II, porque se dice por esos entendidos que siempre hay sentencias que fundamentan una y otra alternativa; eso no es cierto, y no acreditan nada.

La semana pasada, Bruselas dio luz verde a los estudios para derogar la normativa europea y volver a permitir su caza, y el mismo camino lleva la derogación del no a la energía nuclear, hoy energía verde, no a los coches eléctricos, no a los híbridos, no a los paneles horrorosos, no al adoquinado salvaje, -propio de los que sólo van a peluquería, cada 15 minutos por la imagen, y no tiene por qué ser mujeres-, no al embudo, no a edificios sin ton ni son de ocho plantas, y cada vez más a la mejor agricultura la española, a la producción de aceite de oliva extra, a los coches de hidrógeno, a esa necesaria nuclear energía que así tendremos y no que haya de pagar a Francia.

Y seguro que hay alguno/a que, como con las granjas, nos dicen, pues así se lo escriben, eso lo “prohíbe Europa”.

Los acontecimientos y los periódicos han permitido señalar, y que el público viera, (20 minutos, El Mundo, entre otros), que en 28 de diciembre de 2020, la todopoderosa política alemana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subía una foto a su cuenta de Instagram abrazado al más querido de sus animales, un poni de 30 años de nombre Dolly que era su más fiel mascota. El post incluía el siguiente texto: "¡Los únicos abrazos permitidos!", haciendo referencia así a que lo más duro del Covid todavía por entonces no había pasado.

Médica de profesión, miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y excelsa jinete, los que conocen bien a la lideresa europea no dudan en señalar que, a sus 64 años, ha amado siempre a sus caballos casi en la misma proporción que a sus siete hijos. En Bruselas todo el mundo conoce que, éste como éste su apretada agenda, se reserva una cita ineludible una vez al año, la competición ecuestre que organiza Hilde Vautsman, eurodiputada flamenca que dirige el European Horse Group.

Era de sobra conocido que Dolly era el ojito derecho de Úrsula... hasta que hace ahora un año llegó una horrible noticia. En la madrugada del 1 de septiembre, un fornido lobo penetró sigiloso en la finca familiar que, bajo vigilancia, Úrsula posee en Burrdorf-Beinhorn, en el estado de Baja Sajonia, al noreste del país, entre frondosos montes donde desde hace siglos se habla de las épicas leyendas sajonas. Un gran y poderoso carnívoro habría sembrado el pánico a su paso, también en otras fincas vecinas: ovejas, cabras, todo tipo de ganado y también caballos. No era la primera vez que lo hacía en la zona. Dolly terminó sucumbiendo. Las enormes dentelladas y sus zarpas no tuvieron piedad del pequeño equino. Fue una matanza en toda regla, una sangría. "Toda la familia está extremadamente perturbada", confesó entonces el portavoz de la presidenta de la Comisión.

(Eso ha pasado cotidianamente en España, y no ha habido político que levantara la voz, eso que defienden el interés público, que diría alguno que, ahora, está enfadadito porque el almirante con mano de hierro, no ordena la demolición de la 5ª planta; y no se le ha ocurrido poner en un link, la resolución –presunta- ilegal del alcalde, para que todos la leamos-).

Fue tal el impacto, el “lobito” que mata al poni, en la dueña del poni que en los periódicos locales se aseguró que ella misma se encargó de mover todos los hilos posibles para que se abriera una investigación y se castigara al culpable, y se abriera el diluimiento de la caza del lobo. Las autoridades alemanas aprobaron, incluso, que se llevara a cabo un análisis de ADN entre los restos para lograr su identificación. ¡Bingo! Se trataba de un macho ibérico gris, de nombre Wolf, con placa 'GW950m', … .

En la comarca alemana, el superdepredador se convirtió en un mito, fue tildado como el enemigo público número 1, sentenciado por asesinato, y hasta el gobierno de Hannover aprobó un permiso especial para sacrificarlo, en contra del reglamento de la UE vigente que impedía su muerte. Se permitía excepcionalmente a los cazadores disparar 950 millones de GW para terminar con el enorme lobo gris, de unos 80 kilos y con una altura de 1,5 m. de alto. De hecho, fue tal la expectación que se creó ad hoc una página web (ursulawsthewolf.com) para seguir su rastro entre las sinuosas montañas, que incluía una 'cuenta atrás' hasta que llegara su hora. Pero Wolf fue esquivando todas las balas y no se sabe a ciencia cierta si está vivo o no. Todo un experto de la zona, escondido entre montañas, se encuentra en todo caso sentenciado por haber sacrificado por puro azar a un animal de familia influyente.

Ha sido moneda común preocuparse de boquilla de los lobos, de la agricultura sin suplementos, de la ganadería que ya Félix Villalba ha puesto con gran brillantez que se ha de ser partidarios de las granjas, pues eso fomenta el asentamiento de la población, así la influencia de “La Hoguera” en el Municipio en donde se ubica, y con su comentario cierra una serie de falsos elementos de la cultura de la nada que sólo querían el pueblo para sus obritas, y que no les molestaran en los amaneceres tomando el desayuno o similar.

Pero eso es igual que con las 1304 viviendas del Cerro de los Moros, que nadie hace nada, ni hacia adelante, no hacia atrás, pero no existen instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico, por lo que el suelo ese, el del Cerro de los Moros, sigue siendo rústico, y sin derecho de tipo o naturaleza alguna, como hemos expuesto en repetídisimas ocasiones, eso sí, con ese silencio de oprobio de quien dice que hay sentencias para todos los gustos, y si son del empresario-promotor o para su gusto, algún día nos las enseñarán. Y eso sí, lo dice o puede decir por si algún día, y el mismo no llegará, (tesis de F. García), se hiciera algo, pero eso sería gastar dinero, y no entra en los Planes.

Es como la permuta, es un decir, de los Pajaritos II que va de ilegal a legal, de demolible a no demolible, de viviendas a zona para placas solares, pero todos se olvida del acuerdo municipal que sólo concede licencia para viviendas, que se ejecutarían en cuatro plantas y que ocupen los denominados propietarios, algunos, las viviendas a pleno conocimiento del Ayuntamiento es una responsabilidad del Ente local, y es muy dudoso que los seguros amparen a los ocupantes, que además pueden no tener luz, agua etc, sino de obra.

Y eso, licencia a ejecutar en cuatro plantas, cualquier exceso de lo autorizado, hace al exceso en ilegal, en todos sus aspectos y en toda su extensión. Y eso no es legalizable, y el alcalde no tiene competencia para evitar la demolición.

Se tiene un problema, es real y es cierto, no se sabe el contenido concreto de lo decretado por Alcaldía, no se ve siquiera un link en donde esté, no se ha encontrado, y por ello sólo la lectura atenta, no sirve sólo una referencia a un periódico, pues eso no es notificación fehaciente, y eso es una obligación de la Ley 39/15, Ley 7/1985 y Ley 19/13, Eso está incumplido.

Y como todo es cambio climático y Agenda, hay que ver cuándo los esos que dicen y que les dicen que defienden el interés público, lo que no es cierto y se ve y se siente por el Pueblo, por el Cerro, y su futura edificación, por la no demolición de la 5ª Planta, por el incremento del adoquinamiento salvaje, el embudo embudado, el rascacielos de 8 plantas que no han convertido en 16, de milagro de Fátima, por las permutitas ya ineficaces, porque si no se demuele es que es todo legal, y se salta el Ayuntamiento su acuerdo de construir en los Pajaritos II, viviendas con 4 alturas, eso lo dice el acuerdo municipal, y a eso no ha habido mención alguna por quien ha escrito sobre eso con alegatos tan insustanciales como los del Cerro, que no se atreven a decir qué no se edifique, cosa curiosa ¿por qué?.

Y que no se nos diga que no permite la Ley, “Uropa” que lo prohíbe, diría quien firma lo que le ponen, así A. Coronado, y ese denominado hecho de no lo permite Europa, eso, no es cierto, lo que hay que hacer es seguir el procedimiento.

Y por cierto que se ponga en un link, sin cortapisas la documentación desde el inicio del recurso de la Planta 5ª, si se ha interpuesto, y sobre todo que se ponga en un link la documentación que pueda llegar a remitir el Ayuntamiento, y sobre todo si se pide que se complete, con los informes íntegros tanto jurídicos, como técnicos. Pero no tiene “pinta” de que eso se vaya a hacer.

Fdo: Saturio Hernández de Marco