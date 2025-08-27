Soria aocge en septiembre novena edición de Congreso Internacional de Educación, Patrimonio y Creatividad

Miércoles, 27 Agosto 2025 09:33

Del 1 al 3 de septiembre se celebrará la novena edición de EPAC organizado por la Facultad de Educación del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid.

El congreso se ha afianzado en el panorama científico nacional e internacional gracias a una temática transversal que, bajo el paraguas del patrimonio, la creatividad y la educación, ha sido muy bien acogido en el ámbito académico e investigador.

El Salón de Grados de la citada facultad acogerá más de treinta acciones repartidas en cinco conferencias, veinticinco comunicaciones y dos visitas patrimoniales.

Todas ellas con la participación de treinta y una instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas pertenecientes a diferentes países como USA, Brasil, Chile, México, Italia, Costa Rica o España.

EPAC tiene como objetivo incidir en el valor del patrimonio como vehículo para la formación integral de la persona, así como la validez de la creatividad para el desarrollo de la inteligencia, la expresión y las capacidades humanas y profesionales.

A lo largo del congreso se explorará la conexión de los ámbitos: patrimonial, creativo y educativo compartiendo experiencias docentes, investigadoras e innovadoras desde una visión multidisciplinar y con ánimo de reflexión e intercambio de ideas.

En EPAC se ha apostado desde la primera edición por aunar presentaciones de investigaciones científicas, iniciativas prácticas, debates y visitas patrimoniales.

En esta ocasión “EPACactivo” de la mano del Ayuntamiento de Soria llevará a conocer algunas de las acciones de recuperación patrimonial que el consistorio está realizando la ciudad, como la recuperación y puesta en valor del tramo de muralla en el entorno del Palacio de Alcántara.

De la misma manera se conocerá de primera mano el proyecto del Centro Nacional de Fotografía.

El congreso está dirigido a profesionales e investigadores de la educación formal y no formal, gestores del ámbito cultural y patrimonial, investigadores e interesados en intercambiar conocimientos sobre los entornos científicos de las disciplinas que conforman el congreso.

Programa: https://epac.es/programa-epac-ix/