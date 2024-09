Serrano pide a Ceña que no le diga de lo que tiene que hablar

Lunes, 23 Septiembre 2024 11:35

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha pedido al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que no le diga de lo que tiene que hablar y le ha reclamado que antes de criticar a los demás ponga orden en su formación.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, terminó su discurso en la celebración del Día de la Provincia en San Pedro Manrique pidiendo que “nunca más” se vuelva hablar de la Soria vaciada y la España vaciada porque, a su juicio, hay un país y una provincia llena de oportunidades.

El portavo de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha respondido en las redes sociales asegurando que Soria es una "tierra de oportunidades", pero criticando la insistencia de Serrano en eliminar el término "vaciada".

"Benito Serrano no puede negar la realidad, basta ya de decir tonterías", reclamó Ceña, recordando que el 53% de los nacidos en Soria vive fuera de la provincia.

Serrano, a preguntas este lunes de los periodistas, ha contestado al procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, de quien ha asegurado que “está en tontería permanente y por lo tanto no lo voy a hacer mucho caso”.

En este sentido le ha pedido que lo primero que haga es “poner orden en su corral, porque lo que no puede es ir su compañera hablando de Ceña Ya y diciendo que no se hablan entre ellos y poniéndose verde entre ellos”.

Por ello le ha reclamado que se deje de meter con los demás y ponga orden entre sus procuradores.

“Después, hablaré de la España vaciada y de lo que me dé la gana. Solo faltaba que ahora me tengan que decir de lo que tengo que hablar. Nunca mi padre pudo ponerme un bozal, y no va a venir hoy el señor Ceña a ponerme un bozal. ¡solo faltaba!”, ha declarado.

Serrano ha apuntado que vivimos en una sociedad libre y él piensa que no hay una España vaciada y “cuando decidi regresar a mi tierra, lo hice porque creía que había y hay oportunidades”.

En este sentido ha reiterado que Ceña no es nadie para decirle de qué tiene que hablar o de lo que no.

“Más pena me da que cuando salen a las Cortes, su compañera hable más entre ellos y se pongan a bajar de un burro, porque están defendiendo a Soria. Lo primero orden en su casa. Y luego que no me venga a decir de lo que tengo que hablar”, ha reiterado.

Serrano ha apuntado lo que tenían que haber hecho es acudir a San Pedro Manrique al Día de la provincia, en lugar de irse a Albarracín a la asamblea de la Revuelta de la España vaciada, donde se ha propuesto destinar un 2 por ciento del PIB nacional para corregir los desequilibrios.

“El señor Tomás Guitarte fue el voto decisivo para que Pedro Sánchez fuera gobierno en una legislatura”, ha asegurado.