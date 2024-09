El festival de Aeromodelismo San Saturio llega a su XXIX edición

Lunes, 23 Septiembre 2024 10:51

Enmarcado en las fiestas del patrón de la ciudad de Soria se desarrollará el XXIX Festival de Aeromodelismo San Saturio. Será el sábado 5 de octubre en el Campo de Vuelo de Velilla de la Sierra.

El aeromodelismo es un hobby con un elevado componente científico y técnico cuyo objetivo es diseñar, construir y hacer volar UAV, aviones a escala, bien como réplica lo más exacta posible de otros existentes o como diseños de prueba para futuros aviones a escala 1:1.

Esta actividad tiene un elevado componente técnico con el que se aprende a diseñar, construir y hacer volar drones, conocer y preparar todo el sistema RPAS, es decir: el sistema completo que conforma todo lo relacionado con una aeronave no tripulada que no sólo incluye al vehículo aéreo no tripulado (UAV), si no que también engloba al sistema de control en tierra y a la comunicación entre ambos.

La sociedad actual está apostando por el modelo pedagógico denominado STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) basado en los pilares de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Una educación enfocada en la resolución de problemas, a través del cual se hacen preguntas, se examinan objetos, rastrean antecedentes y se indaga sobre necesidades.

La práctica del aeromodelismo, en sus múltiples facetas, fomenta las aptitudes STEAM, promoviendo proyectos de innovación, creatividad, diseño y la resolución de problemas con la tecnología como herramienta. La práctica de este hobby es una de las herramientas elementales en el aprendizaje de conocimientos, una manera de incentivar las capacidades cognitivas mientras se diseña, construye, explora y pelea con maquetas y vehículos a control remoto.

La realización de un proyecto desde su etapa inicial, la superación de obstáculos y la autosatisfacción del logro y recompensa al conseguir que el dron funcione como se desea complementa y refuerza el aprendizaje de conceptos enseñados en geometría, matemáticas y física, (electrónica, mecánica, arquitectura, informática, etc) sin desdeñar la promoción de otros muchos beneficios como el desarrollo de la motricidad fina y el trabajo en equipo.

La existencia de un Club de Aeromodelismo en Soria junto a unas instalaciones adecuadas, gracias también al apoyo de la administración local y Diputación, facilita el acceso y la práctica de esta actividad

http://aeromodelismosoria.com/

https://www.facebook.com/soria.aeromodelismo/

UAV : significa «Unmanned Aerial Vehicle» y se refiere a cualquier vehículo aéreo no tripulado que sea controlado por un piloto humano o mediante un ordenador con órdenes preconfiguradas.

RPAS : RPAS en drones significa «Remotely Piloted Aircraft System» y se refiere al sistema completo que conforma todo lo relacionado con la aeronave no tripulada. Es decir, no solo incluye al vehículo aéreo no tripulado (UAV), si no también engloba al sistema de control en tierra y a la comunicación entre ambos.

UAS : significa «Unmanned Aircraft System» y es un término más genérico que se refiere a cualquier sistema de aeronaves no tripuladas, incluidos RPAS y UAV.

Drone : es un término coloquial que se utiliza a frecuentemente cuando nos queremos referir a cualquier tipo de aeronave no tripulada, ya sea un RPAS, un UAV o cualquier otro tipo de sistema. Se utiliza con mayor frecuencia el término dron, aunque su significado es el mismo.