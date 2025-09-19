Quejas sobre el deficiente servicio de autobuses urbanos de Soria

Viernes, 19 Septiembre 2025 17:32

Usuarios habituales del servicio de autobuses urbanos de Soria han registrado este viernes en el Ayuntamiento 200 firmas denunciando el mal funcionamiento del servicio concesionado.

Los ciudadanos denuncian los retrasos, adelantos e incluso la desaparicion en determinados horarios de los autobuses gestionados por la empresa Avanza.

La falta de puntualidad, accesibilidad y limpieza ha hecho que se hayan transmitido tanto a la empresa concesionaria Avanza como al Ayuntamiento de Soria multitud de quejas que no han sido escuchadas.

La dejadez y la desidia campan a sus anchas, han señalado los usuarios disconformes con el servicio.

La Concejalia responsable del transporte urbano que lidera Ana Alegre, según han apuntado, no ha dado una contestacion a las numerosas quejas que han recibido.

Por lo antes mencionado y muchas otras cuestiones, el escrito dirigido al alcalde Carlos Martinez demanda que se ponga atencion en una empresa que incumple, a su juicio, de forma reiterada el contrato suscrito con el Ayuntamiento de Soria.