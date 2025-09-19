Las obras de urbanización del hospital Santa Bárbara comienzan el próximo lunes

Viernes, 19 Septiembre 2025 17:57

El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria inicia el próximo lunes 22 de septiembre las obras de urbanización que contempla la segunda fase de ampliación y reforma.

La actuación prevé la construcción del nuevo aparcamiento y, por tanto, es necesaria la ocupación de la actual zona de estacionamiento provisional.

Una vez concluya la intervención a finales de año, el hospital contará con alrededor de 440 plazas.

En concreto, el nuevo aparcamiento, con acceso desde el paseo de Santa Bárbara y salida por la calle Doctor Fleming, dispondrá de unas 320 plazas para turismos (incluidas las reservadas para personas con movilidad reducida), motocicletas y ambulancias, lo que implica un incremento del 220 % respecto al área provisional de estacionamiento, que tiene capacidad para un centenar de vehículos.

Además, hay que sumar más de cien plazas del parquin subterráneo y una decena en la zona de tratamientos ambulatorios.

Cabe recordar que en el aparcamiento junto a la entrada principal del hospital, que permanecerá operativo, el tiempo máximo de estacionamiento es de 15 minutos en días laborales, de 8.00 a 18.00 horas, para gestiones rápidas, ya sean en consultas externas, urgencias y otros servicios.

Asimismo, el Hospital Universitario Santa Bárbara está conectado con los distintos barrios de la capital soriana y con el centro de la ciudad mediante cuatro líneas del servicio de transporte urbano (L1/L2/L3 y Circular–festivos).

A diario, un centenar de autobuses tienen parada en las inmediaciones del centro hospitalario, con una frecuencia media de 15 minutos.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) desplegará la señalización correspondiente para informar a los ciudadanos de todos los cambios mientras duren las obras.

Al mismo tiempo, la Junta ha agradecido la comprensión por parte de los usuarios por las molestias causadas por la necesaria ejecución de las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario Santa Bárbara.