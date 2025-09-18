Presentación en el Casino de cartel de confirmación de alternativa de Rubén Sanz

La A.C. peña taurina Ruben sanz presentará el próximo sábado en el Casino Amistad Numancia el cartel del próximo 28 de septiembre en la plaza de toros de las Ventas, en la que el torero soriano Rubén Sanz confirmará su alternativa.

La presnentación será a las 12.30 horas.

Soria se cita con una fecha histórica, no sólo para la tauromaquia sino también para la ciudad y la provincia, con la confirmación de alternativa del matador de toros Ruben Sanz ,con toros de Concha y Sierra y Murteira Grave, acompañado en el cartel por los matadores Javier Herrero y Gomez del Pilar.

En el acto intervendrán Ruben Sanz, Jose Luis Palomar y Jose Maria Lopez “el Jose” (ganadero de Concha y Sierra), todo ello moderado por Cesar Usan gran aficionado y documentalista.

También se entregaran los premios que esta peña convoca anualmente: Trofeo “A la torería"” que este año recayó en David Espejón por su actuación en la mañana del viernes de toros; este trofeo en años anteriores ha sido otorgado a matadores de toros como Jose Maria Manzanares, Ruben Sanz o Pepe Moral, ganaderías como la de Los Maños o Algarra y subalternos como Miguel Martin, también se entregaran las distinciones a mejor aficionado que en el 2024 fue concedida a Angel Jimenez y en 2025 a Francisco Martinez , mas conocido como Paco Montaña