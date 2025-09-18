Llega una nueva edición de Kino Soria llena de novedades y

Jueves, 18 Septiembre 2025 12:38

La décima edición de Kino Soria llega cargada de novedades para seguir acercando a la ciudadanía al fascinante mundo de la creación cinematográfica.

El proyecto Kino arranca promoviendo las creaciones artísticas a través del rodaje de cortometrajes en el marco de la celebración de una nueva edición del Festival de Cortos Ciudad de Soria.

Tras nueve ediciones y más de 70 cortometrajes realizados por cineastas sorianos y de diferentes lugares del mundo, el festival quiere celebrar su trayectoria con una programación que combina formación, rodajes y la proyección de trabajos destacados.

Este año, Kino Soria pone el foco en la infancia con la puesta en marcha de Kino Soria Kids, un taller dirigido a niños y niñas que se desarrollará los sábados 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre en los Cines Mercado.

Los participantes tendrán la oportunidad de crear un cortometraje desde cero, desde la idea hasta la filmación, contando con el acompañamiento del equipo de Kino Soria. El corto resultante se proyectará el 20 de octubre, coincidiendo con el inicio de la intensa semana de rodajes de Kino Soria 10.

Inscripciones: inscripciones@kinosoria.es (asunto: KINO KIDS).

Casting abierto para actores y actrices

Siguiendo la tradición de anteriores ediciones, Kino Soria 10 celebrará un casting abierto a todas las edades para seleccionar a los intérpretes que participarán en los cortometrajes que se rodarán a partir del 20 de octubre cuando lleguen los realizadores de distintos puntos de la geografía nacional.

Más información: inscripciones@kinosoria.es (asunto: CASTING).

Talleres formativos para adultos

Además de las propuestas infantiles, el festival impulsa varios talleres para adultos:

Música para audiovisual con IA, mezcla y masterización.

Desarrollo de guion.

Los proyectos mejor valorados por la organización tendrán la posibilidad de convertirse en cortometrajes durante la semana de rodajes, con apoyo y acompañamiento de Kino Soria.

Más información: inscripciones@kinosoria.es (asunto: TALLERES IA / GUION).

Proyecciones previas y homenaje a los cineastas

Como antesala al festival, entre el 10 y el 17 de octubre, la Sala 3 de los Cines Mercado acogerá la proyección de una selección de los cortometrajes más relevantes realizados en las nueve ediciones anteriores de Kino Soria. Un homenaje a todos los cineastas que han contribuido a consolidar este evento como un referente creativo y que han elaborado más de 70 creaciones en estos 9 años.

La semana central de Kino Soria 10 comenzará el 20 de octubre con el arranque de los rodajes y talleres, y culminará el viernes 24 de octubre con la gran proyección final de los cortometrajes en los Cines Mercado.