Podemos Soria pide en Valladolid “Respeto por Castilla y León”

Domingo, 11 Febrero 2024 08:19

Podemos Soria se ha desplazado hasta Valladolid para reclamar "Respeto por Castilla y León", junto a más de 10 colectivos, sindicatos, asociaciones y partidos de izquierda.

Representantes de Podemos Soria se ha desplazado este sábado hasta la capital pucelana para participar en la manifestación bajo el lema Respeto por Castilla y León, en la que han participado 4.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

“Cuando estás luchando por los derechos de la mayoría social puedes estar segura de que te hallas en el lado correcto. Es por ello que Podemos Soria no podía faltar a esta cita histórica junto con el resto de compañeras y compañeros junto a los que luchamos en esta batalla”, han señalado en un comunicado desde la formación morada.

La movilización, que ha tenido un alcance regional y ha movilizado a varios miles de personas, no solo de Castilla y León sino también de diversos puntos de la geografía española, según ha apuntado Podemos Soria, se posicionó férreamente en contra de las políticas de la Junta de Castilla y León gobernada por el PP y Vox.

“No pasa un solo día sin que ambos partidos nos dejen cristalinamente claro que son exactamente la misma criatura, la extrema derecha”, han incidido desde Podemos Soria, “y que lo suyo son las políticas excluyentes, marginadoras, lacerantes y destructivas para con las personas de Castilla y León. Solo les importa su gente, sus amiguitos, y el resto de la ciudadanía que no entra en su círculo no les interesamos, y por eso intentan quitarnos de en medio día tras día, decreto tras decreto. No estamos pidiendo sino lo que es de justicia y lo que marca la legislación en materia de derechos humanos. Exigimos respeto para las personas de Castilla y León”.

Los manifiestos leídos en la plaza Mayor de Valladolid por las distintas asociaciones, colectivos y sindicatos han exigido el fin de las políticas del actual Gobierno castellano y leonés en materias como la sanidad, la educación, la cultura, la legislación laboral, la violencia de género, la inmigración y la memoria histórica.

“Les hemos dejado claro que nos van a tener siempre enfrente”, ha concluido Podemos Soria, “y que esta tierra es muchísimo más que el vomitivo cortijo en que nos quieren convertir los lamentables personajes que nos gobiernan. Vamos a seguir luchando por las transformaciones sociales en esta comunidad. No cejaremos en nuestro empeño de lograr la Castilla y León que todas y todos nos merecemos”.