Podemos estudia medidas contra trata de mujeres

Jueves, 23 Septiembre 2021 06:59

La trata de mujeres y la prostitución siguen siendo problemas pendientes de resolver. Podemos estudia nuevas medidas para lograr el cumplimiento de los Derechos Humanos.

"No es legítimo que personas actúen contra personas. No es legítimo que no se respeten los Derechos Humanos en función del lugar de nacimiento. No es legítima la Trata y la Explotación Sexual de personas. Pero sigue pasando”. Con esta rotundidad y con esta claridad se expresan desde Podemos para reivindicar los necesarios cambios que han de hacerse en torno a este problema.

Desde la formación morada se está concretando un estudio en profundidad para solucionar el problema de la prostitución, desde la constatación de que muchas mujeres en prostitución también son madres abocadas a ejercer esta práctica para obtener recursos suficientes para sus hijas e hijos, hasta cambios en leyes actuales, como la derogación de la Directiva Europea de Retorno, el cierre de CIES, y la derogación de la ley Mordaza.

Se ha demostrado, a juicio de Podemos, “que expulsar del país a mujeres extranjeras que ejercen la prostitución no mejora el conflicto, como tampoco lo hacen las ordenanzas municipales que penalizan o criminalizan a mujeres y hombres que consumen prostitución”, han apuntado desde la formación morada.

La prostitución es y ha sido una estrategia de supervivencia para la mujer en un altísimo porcentaje de casos, por lo que este análisis en profundidad no se para en datos estadísticos sino en estrategias de cambio.

“El reto que afrontamos es uno de los más ambiciosos para Podemos: hacer compatible los Derechos Humanos de las mujeres que ejercen la prostitución con la crítica necesaria a la prostitución. No vamos a mirar hacia otro lado”.

Entre los datos sobre Trata de Personas elaborado por Naciones Unidas del último año se afirma que la principal finalidad de la Trata de Personas es la explotación sexual, en la que se encuentran el 50 por ciento de las víctimas de Trata, además el 65 por ciento son mujeres y niñas, cifra que se incrementa a más del 90 por ciento cuando se concreta en víctimas de explotación sexual.

La Comisión Europea también ha señalado en diferentes informes que muchas víctimas ni tan siquiera son detectadas y que España es uno de los países principales en el tránsito y en el destino de víctimas de Trata con fines de explotación sexual.

Con todos estos documentos, los objetivos, señalan desde Podemos, “son erradicar la explotación sexual y la Trata de personas, lograr prevenir, identificar y desarticular la Trata con fines de Explotación Sexual y, finalmente, ofrecer una reparación integral por el daño sufrido por las víctimas de explotación sexual”.

“Es posible que Soria, por las dimensiones de su población, por la cercanía entre vecinas, este tipo de casuísticas parezcan alejadas, pero un solo caso es demasiado, por eso también queremos canalizar toda situación que suponga maltrato y discriminación, aunque pensemos que sea minoritaria. El pasado año se hablaba de tres locales abiertos y algunos pisos en los que pudiera ejercerse este tipo de explotación. Es complejo, pero es inexcusable no actuar”, dicen en Podemos.

Desde el ministerio de Irene Montero se está recogiendo información para evitar esa especie de limbo legal que ahora no permite actuar a entidades locales, regionales o nacionales. Esa alegalidad es la que se quiere superar lo antes posible. La pandemia también ha afectado este sector y es momento de abordar con concreciones las estrategias con las que solucionar este problema.