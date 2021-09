TRIBUNA/ “Tiene Güevos”. Pequeñas cosas grandes

Miércoles, 22 Septiembre 2021 18:46

Leonor del Río dirije una carta abierta al alcalde de Soria, lamando su atención sobre el silencio en que se ha refugiado frente a las exigencias de participación ciudadana y opiniones publicadas acerca del problema del Cerro de los Moros. Es una nueva voz que critica la postura adoptada por el Ayuntamiento y que se opone radicalmente a la urbanización del Sector Cerro de los Moros.

TRIBUNA/ “Tiene Güevos”. Pequeñas cosas grandes

Ilustrísimo Señor Alcalde: Usted sí que “tiene güevos”, en expresión que usted mismo incorporó al léxico del estancado tema del Cerro de los Moros. Es nuestra máxima autoridad municipal y hace oídos sordos a cuantas inquietudes le trasladamos algún@s ciudadan@s. Eso se llama creer en la participación ciudadana. Sí, “tiene güevos”.

Nada ha contestado al Sr. Coronado sobre el jodido asunto del embudo del Espolón. Nada ha contestado a los Srs. Hernández, Mínguez, Coronado y Sánchez (Dragó, claro) ni a las asociaciones ciudadanas que se han interesado en el maloliente tema del Cerro de los Moros. También ha ignorado a televisiones y prensa escrita de ámbito nacional y a las entidades de peso que hace meses ya le ofrecieron apoyo e incluso colaboración para salvar el Cerro de la especulación. ¡También me ignoró a mí que, inocente creyente, llamé su atención sobre ambos asuntos! Y, para colmo, exige a Soria¡Ya! que se manifieste sobre sus intenciones de entrar en política. Sí, verdaderamente “tiene güevos”.

¿Es este su concepto de la participación ciudadana y de la transparencia de la gestión municipal que usted, ilustrísimo Sr., dirige? Con su permiso, me gustaría enviarle algunas acotaciones sobre el dichoso tema del Cerro, teniendo a la vista, ya que no pude asistir al mismo, el resumen de sus intervenciones en el Consejo de Urbanismo de 30 de junio pasado, publicado en El Mirón de Soria de 4 de julio de 2021. ¿Lograré estimular su verbo para que vayamos teniendo alguna respuesta a nuestras incordiantes sugerencias?

Dijo Ud: “Si se recalificara todo el Sector como rústico, seguiría siendo de propiedad privada, y ésta podría plantar encinas truferas y montar una explotación agrícola”. Por todos los Santos y por el mismísimo San Saturio, hombre de Dios, ¿no le han informado de las diferentes calificaciones de los suelos rústicos, que implican unas limitaciones de sus posibles usos? Búsquelo usted mismo: Ley del Suelo (Artículo 13), Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Artículos 32, 36, 60 y 64). ¿No ha propuesto el Ayuntamiento la declaración de los terrenos como Bien de Interés Cultural? Pues sígalo, Alcalde, sígalo. Problema resuelto. ¿O era una broma?

Dijo Ud: “El Ayto. no puede reducir la edificabilidad; sería una “alteración anticipada del planeamiento”. ¡Por todas las Vírgenes del firmamento! ¡Pero, alcalde, si le han demostrado en negrita que la propiedad ha rebasado todos los plazos legales aplicables al caso! ¡Borre usted el no y lo de anticipada, bórrelo! Bórrelo y actúe, alcalde, actúe. Porque tampoco parece que acierten sus consejeros en sus profecías de bancarrota para el Ayuntamiento por terribles indemnizaciones .

Dijo Ud: “Con la propuesta actual, el 83 por ciento de los terrenos pasarían a ser públicos”. ¡Mater misericordiae! ¡Pero qué buen humor tienen sus asesores, Aalcalde! Según me indican técnicos avezados en los cómputos territoriales, con la última propuesta de ordenación, los espacios libres ocuparían el 54,12 por ciento de la superficie del Cerro; el resto, hasta la mágica cifra del 83 por ciento, correspondería a las superficies destinadas a equipamientos (edificios) -18,11 por ciento- y viarios -10,80 por ciento-. Y, sobre todo, con los 30 bloques prometidos de seis plantas en el 26 por ciento de los terrenos, ¿cree que se podría impedir la destrucción del paisaje a base de manipular los números? Así que no exagere, alcalde, no exagere.

O sea, alcalde, que no parece que goce usted de muy buen@s asesores. Yo no sé cómo hacerlo, no soy experta en tomar decisiones ajenas a las pequeñas cosas de la vida diaria, pero en este tema grande sí que sé, después de leer lo publicado, que allí no se debe construir una sola vivienda.

¡Madre del Amor Hermoso!, que estamos hablando de nuestra auténtica riqueza, de aquello por lo que nuestros hijos y nietos nos preguntarán algún día. ¿Podría soportar usted la mirada acusadora de los futuros sorianos por no haber actuado con valentía y honestidad? Ocupa usted un puesto de privilegio con un compromiso total de proteger lo público. Hágalo, Alcalde, hágalo.

¡Ah, y no se olvide de ampliar el embudo del Espolón! Recuerde que es usted alcalde por y para los vecinos.

Soria espera su respuesta ¡Ya!

Fdo: Leonor del Río