Piden proteger la "ribera sacra de la poesía española"

Jueves, 27 Abril 2023 14:01

Cinco asociaciones han pedido a la ciudadanía que se movilicen para reclamar al Ayuntamiento que deniege la aprobación provisional de la modificación del PGOU del Cerro de los Moros. Si no se hace, todo quedará en manos de la Junta.

Las asociaciones que desde hace meses se oponen a la urbanización del Cerro de los Moros han convocado a toda la ciudadanía soriana a las concentraciones que tendrán lugar todos los jueves, a las 12:00 horas, en la plaza Mayor para reclamar al Ayuntamiento que deniegue la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Cerro de los Moros antes de las elecciones del próximo 28 de mayo y que este tema, especialmente sensible e importante para la ciudad y también para el alcalde, como ha manifestado en innumerables ocasiones, quede cerrado y, según sus propias palabras, “no acabe en manos de la Junta de Castilla y León”.

Las asociaciones convocantes (Amigos del Museo Numantino, Hacendera, ASDEN, Soria por el Futuro y Sostenibilidad y Patrimonio Cultural) han ratificado que piden su resolución porque al consistorio municipal le sobran razones de todo tipo, técnicas y jurídicas para hacerlo, tal y como hemos argumentado en las 31 alegaciones presentadas al proyecto de las que las principales, en resumen, son las siguientes:

 No existen derechos consolidados de los promotores.

 No existe ninguna responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

 No se derivará indemnización alguna de la actuación del Ayuntamiento. No supone ni supondrá gasto alguno para las arcas municipales.

Si no lo deniega, como está en sus manos hacerlo, la decisión estará a merced de la Junta y las consecuencias y el daño para la ciudad serían irreversibles tratándose de un activo tan importante del patrimonio cultural y natural de Soria, han advertido.

Este paraje de la ribera derecha del Duero, la “ribera sacra de la poesía española”, un paisaje tan identitario de la ciudad, debe sumarse por coherencia a la ribera izquierda del Duero, declarada BIC, y ser también incluido en la declaración de Bien de Interés Cultural. A

Ambas orillas conforman un todo y constituyen un reclamo cultural, turístico y económico de primer orden para Soria.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el plazo de resolución por parte del consistorio finaliza en plena vorágine de la campaña electoral, las asociaciones firmantes han llamado a participar a toda la ciudadanía soriana en estas concentraciones en defensa del paisaje y para reclamar al ayuntamiento su resolución denegatoria.