Nombramiento oficial de la nueva presidenta de la Audiencia provincial de Soria

Jueves, 11 Septiembre 2025 16:20

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real Decreto por el que se nombra a María Luisa García García como presidenta de la Audiencia Provincial de Soria, en provisión de la vacante producida por expiración del mandato anterior.

El nombramiento sigue el procedimiento legal previsto: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su sesión del 23 de julio de 2025, acordó la propuesta de nombramiento conforme a los arts. 599.1.4ª y 337 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y a los arts. 2.1.e) y concordantes del Reglamento 1/2010, sobre provisión de plazas de nombramiento discrecional.

La propuesta del CGPJ se formaliza mediante Real Decreto, que firma Su Majestad el Rey y refrenda el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El nombramiento adquirie eficacia con su publicación en el BOE.

Con este Real Decreto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes culmina el procedimiento de designación acordado por el órgano de gobierno de los jueces.