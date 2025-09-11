Un Premio Nacional de Música ofrece concierto en Otoño Musical Soriano

El festival Otoño Musical Soriano regresa este viernes al Aula Magna Tirso de Molina para recibir a una de las formaciones camerísticas más reputadas de nuestro país: el Cuarteto Casals, reconocido con el Premio Nacional de Música.

Fundado en 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en su trayectoria de casi tres décadas ha ofrecido conciertos en las salas más emblemáticas del mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta el Musikverein de Viena.

Su extensa discografía, grabada principalmente con Harmonia Mundi, incluye la integral de El arte de la fuga de Bach, un hito en su carrera. Gracias al premio Burletti-Buitoni, el cuarteto ha podido explorar el repertorio barroco con una colección única de arcos.

Además, ha colaborado en la creación musical actual estrenando obras de compositores contemporáneos como György Kurtág y Francisco Coll y ha sido embajador de la música española en numerosos escenarios internacionales.

En esta nueva etapa, con la incorporación de la violista Cristina Cordero, el Cuarteto Casals continúa su camino, enriqueciendo el panorama musical con su virtuosismo y su pasión por la interpretación y reforzando su compromiso con la educación musical.

En el programa, el Cuarteto Casals propone un personal recorrido por la historia del cuarteto de cuerda a través de tres compositores esenciales: Arriaga, Beethoven y Shostakóvich, autores a los que el cuarteto ha consagrado parte de su carrera.

En 2004 grabaron los tres cuartetos del precoz Arriaga, cuya vida quedó truncada al inicio del Romanticismo. Entre 2018 y 2020 culminaron la integral de Beethoven, punto culminante de la tradición vienesa. Y en 2024 ha iniciado la grabación de los dieciséis cuartetos de Shostakóvich, cronista del siglo XX, incluyendo el Sexto cuarteto en su segundo volumen, que salió a la venta el pasado mes de julio.

El concierto del Cuarteto Casals tendrá lugar el viernes 12, a las 20:00 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina. Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Viernes, 12 de septiembre, 20:00 h. Aula Magna Tirso de Molina

CUARTETO CASALS

Vera Martínez-Mehner, violín

Abel Tomàs, violín

Cristina Cordero, viola

Arnau Tomàs, violonchelo

I

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto nº 3 en Mi bemol mayor

Allegro

Andantino

Allegro

Presto agitato

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Cuarteto nº 6 en Sol mayor, op. 101

Allegretto

Moderato con motto

Lento (attacca)

Lento – Allegretto

II

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto nº 13 en Si bemol mayor, op. 130

Adagio ma non troppo – Allegro

Presto

Andante con moto ma non troppo

Alla danza tedesca. Allegro assai

Cavatina. Adagio molto espressivo

Grosse Fuge