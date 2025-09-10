NNGG Soria abre curso político con jornada de fútbol 3x3 en Camaretas

Miércoles, 10 Septiembre 2025 15:35

Nuevas Generaciones del PP de Soria comenzará el nuevo curso político con una jornada lúdica y participativa en la que el deporte y la convivencia serán protagonistas.

El evento tendrá lugar el sábado, 13 de septiembre, en la Multipista de Camaretas, desde las 11:00 hasta las 13:30 horas, con un torneo de fútbol 3x3 dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.

La jornada contará con equipos mixtos, música con DJ en directo y el sorteo de un jamón entre los asistentes.

Además, durante el descanso de los partidos se celebrará un breve acto político con el que NNGG Soria inaugurará oficialmente este nuevo curso.

Para facilitar la asistencia, la organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de autobuses gratuitos con salida desde la Avenida Duques de Soria y la Estación de Autobuses a las 10:00 y 12:00 horas, y regreso desde Camaretas a las 13:30 y 14:30 horas.

La inscripción es gratuita y puede realizarse enviando un correo electrónico a jornadanngg@gmail.com, indicando el nombre del equipo y sus participantes.