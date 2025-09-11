La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la violinista Midori, protagonistas en el Otoño Musical Soriano

Jueves, 11 Septiembre 2025 16:24

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participa el sábado 13 de septiembre en el XXXIII ‘Otoño Musical Soriano-Festival Internacional de Música de Castilla y León’, con un concierto a las 20:00 horas en el Palacio de la Audiencia. La OSCyL estará dirigida por el maestro Lio Koukman y acompañada por la prestigiosa violinista, Midori, natural de Osaka y convertida en una de las grandes figuras del violín internacional.

La orquesta ofrecerá el Concierto para violín en Re menor, op. 47, de Jean Sibelius y la obra Cuadros de una exposición, op. 35, de Modest Músorgski, con la orquestación realizada por Maurice Ravel.

El concierto de la OSCyL se enmarca en la celebración del XXXIII ‘Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música de Castilla y León’, que se está celebrando en la ciudad de Soria del 4 al 26 de septiembre y que este año conmemora el 150 aniversario del nacimiento del escritor Antonio Machado y el centenario del maestro Odón Alonso, director, compositor y alma impulsora del Otoño Musical Soriano.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte coorganiza el ‘Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música de Castilla y León’, a través de una colaboración económica de 240.000 euros y de la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, fiel compañera de este Festival desde sus inicios y que este año contará con dos actuaciones en el ciclo.

La segunda participación de la OSCyL será el viernes 19 de septiembre, con el estreno europeo del concierto para violonchelo ‘Dzonot’, de la compositora la mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria.

En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por Paolo Bortolameolli y acompañada de Johannes Moser, como solista de violonchelo, y el programa de este concierto también incluirá obras de Alberto Ginasterra y Leonard Bernstein.

Venta de entradas: https://entradas.soria.es/