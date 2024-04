Los programas innovadores del CREDEF en Soria

Lunes, 08 Abril 2024 15:14

El centro de referencia estatal de atención sociosanitaria para personas en situación de dependencia (CREDEF), ubicado en Soria y en el que prestan servicio actualmente diez empleados públicos, viene desarrollando el programa de promoción de la autonomía personal (PIPAP).

Este programa se despliega en red con otros centros del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del cual depende el centro soriano.

El PIPAP, se puso en marcha en abril de 2022. Actualmente se está desarrollando la segunda edición y se han analizado los resultados de la primera edición. Estos resultados han sido validados por la Coordinación de Estudios del Imserso. Hasta el momento se ha atendido a 80 personas de las cuales 29 son usuarios directos y 51 son familiares.

Próximamente se va a iniciar la tercera edición del Programa y se prevé realizar un análisis de resultados de las dos primeras ediciones.

Además, el CREDEF ha iniciado este mes un programa formativo para familiares, cuidadores y acompañantes de personas en situación de dependencia que se prolongará hasta el 31 de octubre de este año y que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Es un programa impartido por Asovica que incluirá doce sesiones.

En ellas se abordará la llegada de la discapacidad a la familia, el entrenamiento de habilidades para el cuidado, la importancia de potenciar la autonomía personal, el acompañamiento emocional y buen trato, el ocio y la búsqueda de nuevos intereses, conocer los recursos y prestaciones sociales y la importancia del autocuidado, es decir, cuidarse para cuidar.

InCARE

El proyecto InCARE, liderado por el Centro Europeo de Viena de Políticas e Investigación sobre Bienestar Social, es una iniciativa transnacional que trata del desarrollo de los cuidados de larga duración basados en la comunidad a través de enfoques participativos, innovadores e integrados.

A finales del año pasado, personal del Credef participó en Viena en la conferencia final del proyecto, organizada por el Centro Europeo de Política e Investigación Social, a la que asistieron los distintos socios del proyecto de los tres países participantes (Austria, Macedonia del Norte y España).

Presentaron las innovaciones sociales en cuidados de larga duración (CLD) a través de los pilotos experimentales que se están desarrollando en los distintos países integrantes.

RuralCARE

El proyecto RuralCARE, cuyo socio principal es la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, ha puesto a prueba una asociación multinivel para la provisión de los cuidados, incluidos los actores públicos y privados y la coordinación de los servicios sociales y de salud a nivel local, regional y nacional.

Participan las personas usuarias con el objetivo de abordar los desafíos de accesibilidad, asequibilidad, calidad y sostenibilidad en áreas rurales despobladas y facilitar así a las personas la permanencia en su hogar, con un plan de apoyos adecuado a su proyecto de vida.

Talleres internacionales

Desde el Credef, en 2023 se participó en los talleres internacionales organizados en Valladolid y centrados en calidad, empleo y fuerza del trabajo en los cuidados de larga duración en los hogares en zonas rurales y también en modelos de atención centrados en las personas.

El Credef también ha sido testigo en septiembre de 2023 de la presentación final de los resultados globales del mismo tanto en Valladolid como en Bruselas y la forma de reproducirlos y ampliarlos a otras zonas rurales de Europa para contribuir al escalado y réplica de las buenas prácticas en el contexto de los cuidados de larga duración teniendo en cuenta los retos de sostenibilidad.

Soledad no deseada

Se ha colaborado con la Coordinación de Estudios del Imserso para la contratación y seguimiento de la elaboración de un estudio de medios sobre el tratamiento de la soledad no deseada por parte de los medios de comunicación que analiza el tratamiento y visibilidad que los medios de comunicación otorgan a la soledad no deseada en noticias comprendidas del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023 como parte del marco estratégico para abordar la soledad no deseada en personas mayores, personas cuidadoras y personas en situación de dependencia proporcionando información actualizada necesaria para la implementación de medidas efectivas para el cambio en la percepción social de la soledad del estigma.





Programa virtual de personalización de los cuidados

El Credef ha formado parte del grupo de contraste para valorar las propuestas sobre el diseño y testeo de un programa formativo virtual sobre la personalización de los cuidados y apoyos a personas en situación de dependencia liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Escuela Andaluza de Salud Pública como adjudicataria del contrato.

El objetivo es que sirva como herramienta a comunidades autónomas, administración local y centros para mejorar la práctica profesional de trabajadores del sector promoviendo la innovación y un modelo de atención centrado en la persona.

Gabinete de accesibilidad

Se ha puesto en marcha de un gabinete de accesibilidad que ofrece los servicios de asesoramiento sobre accesibilidad universal, tecnologías y productos de apoyo.

También difunde el conocimiento sobre accesibilidad y productos de apoyo e incluso presta algunos de estos productos de apoyo. Realiza igualmente una evaluación individualizada sobre productos de apoyo y los adapta y fabrica para ofrecerlos a bajo coste.

Por último, en el gabinete de accesibilidad se realiza la evaluación y propuesta de mejora de la accesibilidad del entorno construido o de proximidad.

Se realiza también desde el Credef la difusión del conocimiento de la actividad de este centro de referencia estatal entre distintos centros de educación de adultos de la provincia de Soria que solicitan conocer las instalaciones.