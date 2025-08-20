Almazán enseña la historia e historias de sus "ilustres" vías

Miércoles, 20 Agosto 2025 08:05

Almazán organizará el próximo domingo una visita guiada para enseñar un poco de su historia a través de algunos de los nombres de su callejero.

Almazán, villa histórica, tiene mucho que enseñar. Y lo hará el domingo, a partir de las 12:00 horas, con una visita guiada donde los participantes podrán acercarse a su rico legado histórico, a través de sus personajes y sus anécdotas.

La visita guiada, en la que hay que reservar plaza en la Oficina de Turismo, lleva por título “Co nombre propio: historia e historias de nuestras ilustres vías”.

Entre los nombres propios del callejero de Almazán se encuentra, por ejemplo, la avenida de los Reyes Católicos, que en 1496 decidieron establecer en la Villa la corte del primogénito, el príncipe Juan, para que se independice y aprendiese las tareas de gobierno.

A su imagen. Antonio Hurtado de Mendoza, conde de Monteagudo y Señor de Almazán y de un amplio estado señorial, estableció aquí su capital, imitando en su vida doméstica los modos, usos, ceremonial y protocolos cortesanos.

Hay muchas calles con más historias y protagonistas como la de dedicada a Agustín de Salazar y Torres, nacido en Almazán en 1636 y que fue un poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro.

Comuneros de Castilla, Cuatro Cantones, Héroes de la Independencia o San Pascual son otros de las muchas vías de Almazán que tienen mucho que contar.