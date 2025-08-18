La casa consistorial de Almazán recupera su actividad tras reforma sostenible

Lunes, 18 Agosto 2025 08:14

Una vez finalizada la obra de Rehabilitación integral sostenible con mejora de eficiencia energética del Ayuntamiento de Almazán, el Consistorio adnamantino ha recuperado totalmente la actividad en el edificio habitual en la plaza Mayor.

La obra, dotada con un presupuesto de 1.298.785 euros, está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dentro de la convocatoria PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales) en su línea 1, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En palabras de la concejala responsable de Obras, Servicios, Infraestructuras y Barrios, Mª Soledad Iglesias Chamarro, el proyecto ha incluido la mejora de la envolvente general con adición de aislamiento exterior en fachadas, aislamiento e impermeabilización en cubierta y sustitución de carpintería exterior, todo ello para hacerlo más eficiente con el objetivo de conseguir una eficiencia superior al 30 por ciento.

Asimismo, se incluye la instalación nueva de climatización y ventilación con renovación del aire y recuperación de calor.

Por otra parte, se ha renovado la instalación eléctrica y el sistema contra incendios.

Además, se ha mejorado la sostenibilidad ambiental en materia de agua con la sustitución parcial de la fontanería del edificio.

Por último, se ha incorporado mobiliario actualizado en la planta -1 y actualizado los aseos de las tres plantas.

Esta intervención, que viene financiada en más de un 80 % por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha permitido renovar en buena medida esta infraestructura municipal, especialmente en lo referido a la eficiencia energética, lo que posibilitará asimismo disminuir los costes de suministro y mejorar la eficacia de la climatización, así como modernizar su aspecto exterior.