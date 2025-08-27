#cuidAlmazán cierra el verano con tres nuevas actividades

Miércoles, 27 Agosto 2025 08:30

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almazán ha dado por finalizadas las actividades que para este verano había programado en el marco del programa de educación ambiental #cuidAlmazán.

Teresa Ágreda, concejala responsable del área y del Plan de Impulso de la Agenda 2030 en el municipio, ha destacado en un comunicado que las tres iniciativas organizadas se han enfocado a lograr un mayor conocimiento del medio ambiente, su funcionamiento y el papel protagonista de la ciudadanía en su evolución futura.

El 24 julio se realizó un taller para 12 alumnos y alumnas denominado Crea tu jardín eterno, que, con una vocación meramente práctica y lúdica, pretendía trasladar la importancia de los distintos componentes tanto bióticos como abióticos en los ecosistemas y el papel fundamental de cada uno de ellos en su desarrollo y permanencia.

En segundo lugar, el día 16 de agosto se llevó a cabo la VI Jornada de limpieza ambiental. Contra la Basuraleza, actividad ya plenamente establecida y que aborda la problemática de la presencia de residuos en nuestros parques, jardines y bosques urbanos.

Según ha informado Ágreda, la basura recuperada este año han sido mayoritariamente micro-residuos plásticos, envases, colillas y trozos de cristal, hasta un total de 27 kilógramos.

Además, ha recordado que, como parte del programa de educación ambiental, el Ayuntamiento dedica periódicamente una jornada a la limpieza en las zonas verdes y extrarradios de la población por parte del personal de servicios del consistorio.

Por último, recientemente, se ha vallado una zona con madera muerta en el Parque de la Arboleda, proveniente de un álamo caído con el objetivo de que constituya un espacio experimental y didáctico denominado Madera muerta: cobijo de vida. Herramienta de gestión sostenible y fuente de biodiversidad, sobre las funciones ecológicas desempeñadas por la madera muerta en los ecosistemas.

Parte de estas actividades se enmarcan en el Plan de Puesta en Marcha Agenda 2030 dentro de la Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Almazán, para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.