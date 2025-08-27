Elena Ortega, nuevo premio en InterContinental Music Awards de Los Ángeles

Elena Ortega, guitarrista clásica con orígenes sorianos, ha vuelto a llevarse un premio en los InterContinental Music Awards de Los Ángeles en la categoría de Best Instrumentalist.

Dos años después de obtener este mismo galardón con su primer disco, Rumores del Mediterráneo, Ortega lo ha recibido en esta edición gracias a su interpretación de “Sevilla” de Isaac Albéniz, incluida en su segundo álbum para guitarra, Luz tras la Oscuridad, que fue lanzado a finales de 2024.

Con raíces en Velilla de los Ajos, la artista estaba nominada en los premios de este año con tres piezas pertenecientes a su segundo trabajo discográfico: “Carta a Lucina”, de Juan Erena, “Variations on an Anatolian Folksong”, de Carlo Domeniconi y la anteriormente nombrada y que finalmente ha resultado ganadora.

Luz tras la Oscuridad es un viaje musical de introspección y autodescubrimiento que comienza en la oscuridad y en el que poco a poco la luz y la calma comienzan a tomar protagonismo.

A través de las piezas que lo componen, el oyente puede ir transitando por las diferentes emociones que cada una de ellas transmite, tal como viene explicado más detalladamente en el libreto del álbum.

Se trata de un proyecto que ha recibido ya otras distinciones desde su lanzamiento, como un Melómano de Oro en la revista Melómano Digital o la medalla de bronce en los Global Music Awards de Estados Unidos.

Además, está también nominado como mejor álbum clásico en los World Entertainment Awards que se celebran el próximo mes de enero en Los Ángeles, premios en los que la propia Elena está nominada a su vez como mejor artista clásica.

