Almazán reprograma el V Concurso de Pintura Rápida en el marco de fiestas patronales

Jueves, 28 Agosto 2025 09:23

El próximo 5 de septiembre tendrá lugar la quinta edición del Concurso de Pintura rápida Villa de Almazán, Trazos de Agua y Piedra, que el Ayuntamiento adnamantino organiza como parte de las actividades de las fiestas patronales.

Las bases y plazos de inscripción pueden ser consultados en la web del ayuntamiento de Almazán, siendo posible inscribirse hasta el próximo 1 de septiembre o el mismo día del concurso desde las 08:00 h en el Ayuntamiento de la villa.

La inscripción y recepción de participantes tendrá lugar hasta las 9:30 horas.

El desarrollo de la actividad se extenderá entre la inscripción y las 15:00 horas, en que se dará por finalizada la entrega de obras.

La técnica es libre y las dimensiones mínimas de la obra serán de 45 x 45 cm.

El fallo del concurso se dará a conocer a las 17:30 horas en el Aula de Cultura San Vicente, momento a partir del cual las obras podrán ser disfrutadas por todos los interesados.

Se contemplan cuatro premios cuyas dotaciones son 1.000, 700, 450 y 350 euros para artista local.

Además, las obras premiadas serán expuestas en el Ayuntamiento de Almazán, una vez acaben las fiestas patronales.

Teresa Ágreda, concejala del área de Turismo y secretaria del concurso, ha subrayado hoy en un comunicado el habitual gran nivel pictórico de este concurso y el enorme interés de la población adnamantina por seguir el proceso de creación durante toda la mañana en que se desarrolla la actividad.

Sin duda, este concurso constituye uno de los referentes de las actividades culturales en las fiestas de la villa, al que suelen acudir más de 20 artistas, que representan motivos del patrimonio arquitectónico y natural de Almazán, entre ellos, la Iglesia San Miguel, el Palacio Hurtado de Mendoza, también la muralla, el Parque de la Arboleda y el río Duero, así como rincones pocas veces recreados y las calles del casco histórico. Anima la concejala responsable a los artistas a participar de esta jornada festiva en la villa en la edición de 2025.