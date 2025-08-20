IU pide consecuencias políticas para la "no" actuación en la prevención de incendios en la Comunidad

Miércoles, 20 Agosto 2025 07:16

Izquierda Unida ha criticado en León la “estrategia Mazón” de la Junta de Castilla y León en la gestión de los incendios y ha solicitado la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

“Si la dimisión del consejero de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones, no se produce la solicitaremos en la calle” ha señalado el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón.

En su visita a León, el candidato ha tildado la actuación del consejero de “negligente” y “soberbia” y ha criticado la “estrategia Mazón” desarrollada por la Junta en su gestión de los incendios.

León ha sido una de las más castigadas por la grave ola de incendios que ha recorrido Castilla y León en las últimas semanas.

Un día antes de su comparecencia, la capital fue escenario de protestas por la gestión de la Junta de Castilla y León de los incendios.

Gascón ha denominado la actuación del Gobierno autonómico como “estrategia Mazón”: “desaparecer, no ejercer tus responsabilidades políticas o intentar que tus responsabilidades políticas deriven en la responsabilidad de un tercero, en vez de ejercer tus funciones”, explicó Gascón.

El candidato a la presidencia de la Junta ha anunciado que asistirá a la manifestación prevista en la ciudad de Valladolid el próximo miércoles.

En la concentración, convocada por IU y otras organizaciones, volverá a solicitar la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y del Director General de Patrimonio Natural y Gestión Forestal, José Ángel Arranz.

“La no actuación en la prevención de incendios debe tener consecuencias políticas”, ha sentenciado Gascón.

El candidato ha expresado en León su solidaridad con las víctimas, personas heridas y afectadas por los incendios.

“Están más preocupados por cómo generar un modelo de negocio en el ámbito de lo forestal que por cuidar de lo forestal y cuidar de quienes cuidan” afirmó el coordinador autonómico, “de las personas que se dedican a ello bajo unas condiciones que tienen que mejorar mucho para ser dignas”, ha señalado.

Izquierda Unida ha criticado en numerosas ocasiones la situación del dispositivo de prevención y extinción de incendios. Gascón volvió a denunciar la privatización del servicio, gestionado por 33 empresas, y sus problemas de gestión y coordinación.

“Se están compartiendo algunas imágenes del avituallamiento que tienen los bomberos forestales y nos parece que eso tiene que ver también con la falta de capacidad organizativa, no tienen sitios donde dormir, no tienen una adecuada alimentación y eso es un tema preocupante”, ha denunciado Gascón.

Los incendios en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, en 2022 también estuvieron presentes en las palabras del coordinador autonómico.

Gascón recordó que el 60 por ciento de las indemnizaciones anunciadas todavía no se han cobrado.

“Una de las cosas que va contra la política es prometer aquello que ya has prometido hace tres años y que todavía no ha llegado”, ha afirmado el candidato, en referencia a los 100 millones de euros anunciados por el Partido Popular para la recuperación tras la catástrofe.

“Esto es reconocer el fracaso de las políticas de la Junta”, ha sentenciado Gascón.

El candidato ha reclamado la necesidad de una prevención de los incendios adecuada durante todo el año, unas condiciones laborales dignas para el servicio de prevención y extinción de incendios y el desarrollo de programas de educación ambiental en los centros escolares.

“Pero para eso, obviamente, no sirven los aliados políticos que reniegan del cambio climático y que dicen que esto es un invento de los ecologistas para no sé exactamente qué”, ha matizado Gascón.

Desde Izquierda Unida, ha avanzado el coordinador autonómico, plantearán en el programa electoral una propuesta para una mejor gestión de los montes, que defenderán en las próximas elecciones autonómicas.

“Hace falta una nueva política en lo forestal, que no tenga que ver sólo con la gestión económica”, ha afirmado Gascón, “sino con un planteamiento ecologista de cuidar la tierra de una manera en la que el consejero de Medio Ambiente no ha sido capaz”.