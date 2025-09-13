La XI edición de la Marcha por la Vida se celebrará el 21 de septiembre

Sábado, 13 Septiembre 2025 15:46

La Hermandad de Donantes de Sangre organizará en Soria el próximo 21 de septiembre la undécima edición de su Marcha por la Vida.

La salida está prevista a las 11:00 horas desde la plaza Mariano Granados.

Los participantes dirigirán sus pasos hacia las márgenes del Duero, como el año pasado.

Las inscripciones ya se pueden formalizar, al precio de 8 euros (camiseta y avituallamiento) en las oficinas de la Hermandad, situada en la calle Doctor Fleming esquina calle Fuente del Rey, de 8.30 a 14.30 horas y el mismo día de la marcha desde las 10.00 horas en la salida

El objetivo de la marcha es concienciar sobre la importancia de la donación de sangre y animar a la gente a convertirse en donantes.