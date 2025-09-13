La XI edición de la Marcha por la Vida se celebrará el 21 de septiembre
La Hermandad de Donantes de Sangre organizará en Soria el próximo 21 de septiembre la undécima edición de su Marcha por la Vida.
Gustavo Gonzalo: "El ganadero es una especie en peligro de extinción"
La salida está prevista a las 11:00 horas desde la plaza Mariano Granados.
Los participantes dirigirán sus pasos hacia las márgenes del Duero, como el año pasado.
Las inscripciones ya se pueden formalizar, al precio de 8 euros (camiseta y avituallamiento) en las oficinas de la Hermandad, situada en la calle Doctor Fleming esquina calle Fuente del Rey, de 8.30 a 14.30 horas y el mismo día de la marcha desde las 10.00 horas en la salida
El objetivo de la marcha es concienciar sobre la importancia de la donación de sangre y animar a la gente a convertirse en donantes.