Doscientas personas piden en Soria poner fin a agresión militar de Israel a Gaza

Domingo, 14 Septiembre 2025 14:47

En torno a doscientas personas han secundado este domingo en Soria la performance-cacerolada convocada por el Movimiento Ciudadano por la Paz para trasladar su solidaridad con el pueblo palestino y condenar el genocidio de Israel en Gaza.

Durante siete minutos, los participantes en esta convocatoria se han tumbado en el suelo para reflejar los cadáveres que cubren Gaza.

Entre ellos se encontraban el nuevo secretario general de los socialistas de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el secretario general socialista en Soria y diputado nacional, Luis Rey.

Después se han leído cuatro poemas de autores gazatíes y a continuación un manifiesto, por mediación de Ana Latorre, que ha denunciado la extrema crueldad y gravedad de los ataques de Israel durante décadas a Gaza y especialmente en estos últimos dos años, exigiendo de manera inmediata el fin de la invasión militar y del genocidio, la retirada de todas las tropas de Gaaza y la apertura inmediata de corredores humanitarios.

“Exigimos a nuestro Gobierno y a la UE y a todos sus países miembros que actúen para poner fin a la agresión militar y cumplan con las medidas anunciadas (en el caso del Gobierno español) o materialicen en sanciones las palabras de la UE y paralicen de forma inmediata los acuerdos bilaterales con el Estado de Israel hasta que no se comprometa a poner fin a la ocupación de los territorios palestinos declarados por Naciones Unidas, el fin de los asentamientos ilegales, recuperación de los territorios palestinos anexionados por Israel, el fin de la política de discriminación y exterminio del pueblo palestino y el respeto y cumplimiento de todas sus obligaciones de Derecho Internacional, que vulnera con total impunidad”, ha reclamado.

Además ha pedido romper relaciones con el Estado genocida de Israel, imponer sanciones económicas, desinversiones y embargo de armas y promover la puesta a disposición de todos los criminales de guerra ante la Corte Penal Internacional.

“Exigimos a todos los países trabajar en un nuevo modelo de Gobernanza que no esté basado en épocas colonicales. Es necesario acabar con los beneficios de los cinco estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido)”, ha pedido.

Además ha reclamado a la sociedad civil solidaridad con el pueblo palestino.

La convocatoria ha terminado en la plaza Mariano Granados con una cacerolada.

El Movimiento Ciudadano por la Paz lleva más de dos décadas denunciando el plan colonial sionista de expansión y exterminio de la población palestina en Gaza y Cisjordania; la política de apartheid; la política de demolición de casas y asentamientos ilegales; el robo de tierras y restricción ilegal de movimientos de la población palestina en su propia tierra y hacia el exterior; las detenciones ilegales, el encarcelamiento por años de miles de palestinos sin juicios ni cargos, muchos de ellos/as niños/as; los asesinatos selectivos; la política del terror, odio y violencia; el incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas de forma permanente desde hace más de 70 años…