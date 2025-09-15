El Campus de Soria acoge dos jornadas de la Semana de la Innovación con WhatsApp

Lunes, 15 Septiembre 2025 11:36

Del 14 al 18 de septiembre, Soria se convierte en el epicentro de la innovación digital con la celebración de la Semana de Innovación con WhatsApp.

La cita reúne un total de 4 charlas, 1 taller y 1 hackathon, para profesionales del turismo, la tecnología, el marketing, el emprendimiento y los negocios en general, en torno a un objetivo común: explorar nuevas formas de impulsar el desarrollo mediante soluciones conversacionales seguras, basadas en WhatsApp de tercera generación.



El Campus de la Universidad de Valladolid en Soria acoge este lunes 15 y mañana martes, 16 de septiembre, algunas de estas actividades, que se desarrollan de 14,30 a 21 horas ambos días en el Aula N1.



La semana está organizada por INCIBE y Ciudadano Conversacional y cuenta con el apoyo de la Universidad de Valladolid (Campus de Soria), Ruralia (Caja Rural de Soria) y la Mancomunidad de Tierras Altas, para impulsar las distintas iniciativas que se desarrollarán en varios enclaves de la provincia: Bretún, Valdelavilla y Soria.





Más información: https://eventos.ciudadanoconversacional.com/Hackathon-Soluciones-WhatsApp-turismo-Valdelavilla-Soria