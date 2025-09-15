La música de cámara regresa al Otoño Musical Soriano con el Helix Trío

Lunes, 15 Septiembre 2025 13:41

El martes 16 de septiembre, el Helix Trío debuta en el Otoño Musical Soriano como parte del circuito FestClásica para ensembles emergentes.

Además de este galardón, el trío ha recibido el Segundo Premio en los premios BBVA de Cámara Montserrat Alavedra (2024) y el Premio Filippo Nicosia (2024) y han sido galardonados en el Concurso de Música de Cámara Orpheus (Suiza, 2022) y el Concurso La Flama de Barcelona (2023), consolidándose como una de las formaciones más prometedoras de su generación.

Formado en 2022 en la Escuela Superior de Música de Basilea, los miembros del trío reciben tutelaje de reconocidos profesores como Anton Kernjak, Claudo Martínez-Mehner, Zoltán Fejérvári, Silvia Simionescu y Anna Gebert, dentro del programa de estudios complementarios “Ergänzungsstudium” y ha asistido a las clases magistrales de IMS Prussia Cove con el pianista Dénes Várjon y a la Academia Internacional de Música de Cámara de Vic con el violinista Abel Tomàs del Cuarteto Casals.

Desde 2023, el Helix Trío es miembro de la ECMA (Academia Europea de Música de Cámara) y forma parte de la red Le Dimore del Quartetto, lo que les permite participar en un entorno concertístico internacional de alto nivel.

En la temporada 2024-25, el trío hizo su debut en el Auditori de Barcelona, entre otros auditorios europeos y a lo largo de su trayectoria ha sido invitado a importantes festivales como el Piano Trio Fest (Berna), el de Música de Cámara de Adelboden o el Musikdorf de Ernen, además de debutar en 2023 en el Palau de la Música Catalana.

Su primera actuación en Soria lleva por título Diálogo entre siglos y explora la evolución de la música de cámara desde el siglo XIX hasta el XX a través de tres obras fundamentales para trío con piano.

El Trío nº 2 en Si menor de Joaquín Turina, compuesto en 1933 con clara influencia postromántica, destaca por la especial fusión entre el estilo impresionista francés que marcó tanto al compositor (vivió durante muchos años en la capital parisina) con los elementos folclóricos españoles inherentes a su esencia compositiva.

El Trío nº 1 en Do menor de Dmitri Shostakóvich, escrito en 1923, es, por su parte, una obra que refleja su juventud creativa, con un lenguaje romántico del que se alejará progresivamente a lo largo de su vida.

Finalmente, el Trío nº 2 en Mi bemol mayor de Franz Schubert, escrito en 1827, representa el Romanticismo en su máxima expresión, con una estructura lírica y una profundidad emocional que invitan al oyente a un viaje introspectivo.

El concierto del Helix Trío tendrá lugar el martes 16, a las 20:00 horas, en el Aula Magna Tirso de Molina.

Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 euros y los 20 euros y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Martes, 16 de septiembre, 20:00 horas. Aula Magna Tirso de Molina

HELIX TRÍO

Diálogos entre siglos

Circuito Ensemble Emergente 2025

Jaume Angelès Fité, violín

Iago Domínguez Eiras, violonchelo

Paula Belzunegui Moreno, piano

I

Joaquín Turina (1882-1949)

Trío nº 2 en Si menor, op. 76

Lento

Molto vivace

Lento

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Trío nº 1 en Do menor, op. 8

II

Franz Schubert (1797-1828)

Trío nº 2 en Mi bemol mayor, D 929

Allegro

Andante con moto

Scherzando. Allegro moderato

Allegro moderato