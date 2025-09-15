Eurocentrín busca ganador de 6.000 euros en compras en su XVI edición

Lunes, 15 Septiembre 2025 13:28

La campaña comercial "Eurocentrin", que premia con 6.000 euros en compras al ganador, llega este otoño a Soria y provincia, con un centenar de comercios participantes.

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FECSoria) y Soriacentro Centro Comercial Abierto de Soria, que cuenta en la organización con la colaboración de Caja Rural de Soria y el patrocinio del Ayuntamiento de Soria, han presentado hoy una nueva edicióin de esta campaña comercial, la iniciativa más veterana organizada por el sector comercio en la provincia y que llega este otoño a su décimo sexta edición.

La campaña se ha puesto en marcha este lunes, 15 de septiembre, y estará abierta hasta el 2 de noviembre, ofreciendo a sorianos y visitantes la posibilidad de ganar un premio de 6.000 euros para gastar en un solo día en los comercios colaboradores.

En total son 109 los establecimientos participantes de toda la provincia, de los que 81 están enclavados en Soria capital y el resto en 12 localidades sorianas: El Burgo de Osma, Almazán, San Esteban de Gormaz, Arcos de Jalón; Berlanga de Duero, Cabrejas del Pinar, Golmayo, Ólvega, San Leonardo de Yagüe, Salduero, Covaleda y Vinuesa.

La lista completa de establecimientos participantes está disponible en la web: www.fecsoria.es/eurocentrin

El sorteo se celebrará el 5 de noviembre ante notario. El poseedor del boleto ganador dispondrá de 15 días para reclamar el premio en las oficinas de FOES.

La campaña ha sido presentada este lunes por el presidente de FECSoria, Adolfo Sainz; la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos; y el responsable del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno.

para FECSoria la campaña Eurocentrín es una fiesta del comercio local, una manera de agradecer la confianza de los sorianos en el comercio de proximidad y de recordar que cada compra ayuda a mantener vivas las calles y los barrios de Soria.