Parkinson Soria agradece ayuda regional para programa Integr@-25

Lunes, 15 Septiembre 2025 13:45

La Asociación Parkinson Soria desarrolla, durante este año 2025, el programa Integr@-25 : Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Personal en la vida diaria, a través del Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional, de las personas afectadas de la enfermedad de Parkinson.

Parte de este proyecto ha sido subvencionado por la Junta de Castilla y León, a través de Cocemfe CyL, con cargo a la asignación tributaria (0.7% IRPF)

Este año se centra en la Asistencia terapéutica individual y grupal en el área de Terapia Ocupacional.

Profesionales socio-sanitarios titulados realizan diariamente terapias a usuarios residentes en Soria capital y provincia, de lunes a viernes, en el Centro de Rehabilitación Parkinson Soria, ubicado en la 4ª planta del Hospital Virgen del Mirón de Soria.

"En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Pakinson Soria, de los socios, usuarios y familiares, nuestro agradecimiento en la concesión de esta ayuda", ha señalado.