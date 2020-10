La Junta, satisfecha con repercusión de Soria Gastronómica

Martes, 27 Octubre 2020 14:08

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, ha resaltado la repercusión que ha tenido la séptima edición del Congreso Internacional de cocina micológica "Soria Gastronómica", una marca que a su juicio está asentada en todo el mundo.



Ortega, a preguntas de los periodistas en la presentación de la programación cultural de la Consejería para el mes de noviembre, ha mostrado su satisfacción por la repercusión que ha tenido la última edición del Congreso Internacional de cocina micológica "Soria Gastronómica", celebrado este año online debido a la pandemia del coronavirus Covid 19.

"Estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido. A pesar de que era una apuesta que había parecido arriesgada, la realidad es que hemos tenido más de 1.100 inscritos, más de 40.000 visualizaciones, con participación de ocho países entre los cocineros", ha manifestado.

Ortega ha recalcado que la modalidad online ha permitido alargar el congreso durante cinco jornadas en el mes de octubre.

"Soria Gastronómica es una marca asentada y se ha podido ver a lo largo y ancho de la geografía mundial. El nombre de Soria y la micología se ha podido disfrutar online", ha señalado.

Para el consejero de Cultura y Turismo, Soria es una potencia gastronómica en el mundo de la micología y "es algo por lo que todos debemos brindar, no sólo la Junta".

En cuanto a la menor repercusión mediática respecto a las primeras ediciones donde se contó con chefs más mediáticos, Ortega ha asegurado que se ha contado con cocineros de Nueva Zelanda, Francia, Japón, Italia y Portugal, además de los españoles, es algo "de lo que debemos sacar pecho".

"El hecho de que haya cocineros más mediáticos, no es un demérito para Soria Gastronómica. Lo veo también porque hay que apostar por nuevas figuras y valores y al final por un producto como el micológico que es de calidad", ha recalcado.

Por otra parte, Ortega ha asegurado que hay que apostar por el turismo seguro, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias impuestas, para asegurar la salud de los ciudadanos, pero "no impide que los ciudadanos puedan disfrutar de un fin de semana".

Por último ha señalado que mantienen un contacto estrecho con los representantes de la hostelería regional para ir estudiando posibles ayudas al sector, en la medida que está avanzando la pandemia y con ella las restricciones.