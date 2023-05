Izquierdo plantea solución para Cerro de los Moros

Martes, 16 Mayo 2023 16:39

La alcaldable del PP al Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, se ha comprometido a dar solución al Cerro de los Moros, con un nuevo PGOU. Ha planteado construir un máximo de 300 viviendas.

Izquierdo ha convocado a los medios de comunicación en el Cerro de los Moros para explicar la propuesta que el PP lleva para este paraje de la ciudad, envuelto en la polémica durante buena parte de esta legislatura, ante la posibilidad de construirse 1.300 viviendas.

"En el Cerro de los Moros no se va a construir en la zona sensible", ha señalado, antes de denunciar que se está engañando a los ciudadanos con unas cifras que no son ciertas.

En este sentido se ha remontado al año 2005 en el que la burbuja del sector inmobiliario disparó los precios y "todos los constructores estaban como locos comprando suelo" y se compraron los terrenos y, como en el caso de Martín Fadesa, muchos promotores, por el exceso de suelo mal comprado, quebraron.

El concurso de acreedores llevó a una empresa tercera a adquirir el suelo del Cerro de los Moros. "Pero de lo que se pago en origen a lo que en realidad ha pagado el actual titular de los terrenos, no hay que ver", ha subrayado.

Izquierdo ha señalado que el PSOE votó en su día en contra del PGOU de 2006 y después de pasar cuatro legislaturas no se ha modificado el Plan.

"Nosotros nos comprometemos que una de las primeras actuaciones será modificar el PGOU para acometer el modelo de ciudad que nosotros contemplados. Y eso va a incluir una solución al Cerro de los Moros", ha asegurado.

En este sentido ha avanzado que la idea es dar continuidad a la calle Cerro de los Moros, con la construcción de viviendas, y en la zona baja del camino de la Rumba. "En el resto no se va a construir. Y siempre con la tipología de vivienda que tenemos: bajo más tres plantas o cuatro. No va a haber grandes construcciones", ha reiterado.

En total Izquierdo ha cifrado en un máximo de 300 viviendas las que se construirían con esta propuesta.

Además ha planteado permutas para transladar el resto de edificabilidad del promotor a otras zonas de la ciudad.

Izquierdo ha censurado que el alcalde lleva 16 años sin acometer nada en este expediente.

"Dieciséís años diciendo en lo iba a cambiar y no lo ha cambiado. Y luego hablamos de que firmamos contratos con los ciudadanos, pero si no lo cumple", ha censurado.