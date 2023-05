TRIBUNA / De los palos y las pelotas del Club de Golf

Martes, 16 Mayo 2023 16:08

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la falta de respuestas claras sobre el campo de golf de Pedrajas y la relación del Ayuntamiento con el mismo.

En esto que estaba intentando interpretar el discurso de nuestro alcalde sobre su empeño en hacer de Soria una Capital como debe ser cuando leo en este medio el intento que, con idéntica idea (me refiero a la mía) hace otro ciudadano de esta ciudad, y me doy cuenta de que tal ciudadano se me ha adelantado por la derecha sin cometer por ello ningún atentado contra la circulación sino al revés, circulando como debe ser para garantizar lo que debe garantizarse para que los conductores imprudentes dejen el volante hasta que, fuera vapores y humos, en su caso, puedan volverlo a coger.

Estaba intentando ordenar en una línea continua, más de verdadero tiempo que de supuesto espacio, los “antes” y los “despueses” de la hoja de ruta que nuestro alcalde, con su mejor intención, que a cualquiera se nos hace la cabeza un lío por decirlo así, nos quiso exponer hace algunos días. Estaba intentando desentrañar si nuestro alcalde antepone la ruta antes de conducir, conduce por donde puede para confeccionar luego la ruta, o hace ambas cosas al tiempo. Y estaba en ese momento en que hacerlo al tiempo es imposible como lo de soplar y aspirar al tiempo también, cuando leo en este medio lo que nos dice Jose Luis Alonso, no sin cierta preocupación por nuestra parte de que nos adelantase por la derecha. Pero no, al tiempo que iba leyendo lo que nos dice Jose Luis, de forma instintiva, nos ponemos a idéntica velocidad que él sin taponar ninguna vía, pues en tiempo electoral ocurre que las vías se ensanchan de forma en que no hay forma de taponarlas. Y conduciendo a su misma velocidad nos parece observar que le adelantamos ligeramente, pero solo sin querer.

Me explico, advertimos que Jose Luis se ha olvidado de un asunto que a nosotros preocupa aunque también resbala, porque no nos gusta jugar al golf. Y dicho esto no proseguimos, porque todos ustedes se habrán dado cuenta de que nos referimos a otro tapón que no es el del Espolón sino el del campo de golf, porque hay ciudadanos de Soria que dicen no saber sin son dueños o no de las pelotas del golf que vuelan (¿ya en primera División?) por el aire de Oteruelos, que me suena que algo pasa por ahí por lo que ruego se nos informe por caridad, que de momento frenamos para ponernos de nuevo a la misma, idéntica velocidad a la que circulas, Jose Luis. Nos gustaría saber, concretamente, si esas pelotas son del Ayuntamiento, pero en este caso dicho por quienes decían contrariamente que no, o si fuesen de los que dicen ser suyas, pero en este otro caso dicho por nuestro alcalde, que decía sin decirlo que no y que ahora, tan locuaz electoralmente hablando, y a lo mejor, y en su caso, lo diga.

Por lo demás, repito, a la misma velocidad de Jose Luis, aunque cada uno en su coche. Llevamos a bordo sistema de hablar sin manos y hablamos con Jose Luis, y nos permitimos indicarle que nos parece muy acertada, o mejor, acertada al cien por cien la forma de preguntarse a sí mismo a cosas por las que sabe, como sabemos todos, que nuestro alcalde no contesta, pero aún sin querer, y es a eso a lo que queremos llegar, quiera o no quiera contestar, o por lo menos a nosotros nos parece que lo hace, sin querer pero lo hace, contesta, lo que nos parece lo importante porque de cualquier forma o manera contesta. No podrá sonrojar por sí solo su pálido semblante, pero eso ni obsta ni nos importa un pimiento. Lo que obsta y obsta y obsta y obstando nos ilumina e ilustra, es que no se sonroja.

Esto es, que la misma palidez de su rostro, repito, nos parece, contesta con la misma claridad con que lo haría contestando el astro rey, el mismo sol, o como todos nuestros papases y mamases nos enseñaron cuando nos enseñaron a no poder remediar el color de nuestras caras con mentirijillas de colegial dentro de la cabeza, por lo demás reconociendo que lo de los palos y las pelotas del club de golf no es lo más importante ni muchísimo menos aunque tampoco deja de tener su importancia, incluso en el caso de que la cuestión ya estuviese zanjada y fuese uno mismo el único ignorante.

Jose Luis, se lo confieso a Usted, cuando vemos a Doñana en peligro, nos da igual si el peligro viene del este o del oeste o arremolinado a modo de tormenta tropical o tifón, o cuando vemos a Valonsadero en peligro como parece y entendemos la hoja de ruta o la propia ruta de nuestro alcalde a propósito precisamente de Valonsadero, se lo confesamos a usted, nos pasamos a lo de Oteruelos sin querer. Le seguimos. Cada uno de nosotros en su coche, pero le seguimos. Cambio y corto.

Fdo: Ángel Coronado