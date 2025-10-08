Ganadores de XVII Campeonato de Guiñote de Peña Barcelonista Soriana

Miércoles, 08 Octubre 2025 16:00

La Peña Barcelonista Soriana ha publicado los ganadores de la décimo séptima edición de su popular campeonato de guiñote, en el que han participado 47 parejas.

El campeonato se ha desarrollado desde el pasado 22 de septiembre, de lunes a viernes, en la sede de la peña.

Las inscripciones han sido de 20 euros por pareja.

La pareja ganadora, que ha recibido 600 euros y trofeo, ha sido la formada por Pedro Llorente López y Manuel Lasanta.

La pareja subcampeona, reconocida con 400 euros y trofeo, ha sido la formada por >Javier Gonzalo y Alberto Aguilera.

La tercera mejor pareja, que ha recibido 200 euros y trofeo, ha sido la formada por Manolo Iglesias Hernández y Pedro María Salvachúa.

La cuarta pareja, que ha recibido 100 euros y trofeo, ha estado integrada por Alberto Tello y Óscar Vicente.