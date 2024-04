FOES alerta: intento de estafa a través de supuesto crédito bancario

Jueves, 25 Abril 2024 15:02

FOES ha alertado hoy a sus asociados del intento de estafa a través de un supuesto crédito emitido por una entidad bancaria.

La patronal ha recibido la información de la Comisaría de Policía Nacional de Soria sobre una nueva modalidad de estafa que empieza a proliferar basada en un supuesto crédito emitido por una entidad bancaria a favor de una persona concreta, la cual va a ser víctima de esa estafa si no toma las debidas precauciones.

El modus operandi de esta nueva tipología delictiva es el siguiente:

Los presuntos autores realizan engaño suficiente para pedir un préstamo a nombre de la víctima, en una entidad de crédito de la cual es cliente la víctima y motivo por el cual, se verá reflejado en su cuenta el ingreso de una cantidad de dinero que luego será reclamado por los delincuentes.

Posteriormente, los estafadores se harán pasar por empleados de dicha entidad de crédito, contactando telefónicamente con la víctima para informarle que se están realizando pagos inusuales con su tarjeta de crédito y que para pararlos, debe comunicar unos códigos que está recibiendo en ese momento en su teléfono móvil. Para crear confusión en la víctima, al mismo tiempo es supuestamente contactada vía WhatsApp por la entidad de crédito y se le informa que se está procediendo a la anulación de su tarjeta y a la gestión de "una reserva de fondos", la cual debe ser devuelta de forma inmediata, en el caso de no estar interesada en la misma.

Cuando la víctima quiere llevar a cabo esa devolución mediante transferencia bancaria a un número de cuenta proporcionado por los delincuentes en ese contacto vía WhatsApp, se percata que la política del banco no permite realizarla ese mismo día, debiendo esperar al día siguiente. Los delincuentes conocedores de esta política ofrecen como alternativa para la devolución, el uso de una plataforma de envío de dinero instantáneo (tipo BIZUM).

En resumen, los delincuentes eligen a la víctima sabiendo que es cliente de una entidad de crédito y tienen pleno conocimiento de las políticas de transferencias de los bancos.

Ambas circunstancias son aprovechadas por éstos para elaborar un modus operandi que comienza con la solicitud de un crédito a nombre de la víctima que dará mayor credibilidad a la estafa.

Luego harán creer a la víctima que ese dinero es un producto bancario no solicitado y de no estar interesado en el mismo, debe ser devuelto de forma inmediata. Finalmente la víctima será estafada doblemente, dado que es titular de un préstamo que nunca ha solicitado y ha realizado una transferencia de una cantidad de dinero a los delincuentes que no puede ser reclamada (debido a la naturaleza de las plataformas de dinero instantáneo que no permiten anular la transferencia o la devolución, una vez realizada).

Ante este tipo de situación, FOES ha alertado sobre cualquier llamada sospechosa, contactando directamente con la entidad bancaria o con elos y dándole traslado también a la Policía Nacional en el 091 o a la Guardia Civil.