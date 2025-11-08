Sábado, 08 Noviembre 2025
Buscar
Parcialmente nuboso
10.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Fermín Herrero ofrece conferencia en Soria sobre poesía actual de Castilla y León

El poeta soriano Fermín Herrero ofrecerá el 17 de noviembre una conferencia, titulada “La lira de las musas: poesía actual de Castilla y León”, en la Biblioteca pública de Soria.



El próximo lunes 10 de noviembre se abre la inscripción para esta conferencia que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre, a las 19:30 horas.

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este ciclo literario coordinado por el poeta soriano Fermín Herrero.

Esta propuesta busca dar a conocer la riqueza y diversidad de la poesía contemporánea en la Comunidad, un panorama sin corrientes dominantes pero lleno de voces originales y singulares. 

Herrero (1963). Natural de Ausejo de la Sierra, fue reconocido en 2014 con el Premio de las Letras de Castilla y León por su su amplia obra poética, cuyo núcleo lo conforman seis libros publicados en Hiperión: Echarse al monteUn lugar habitableEl tiempo de los usurerosTierras altasTempero y Sin ir más lejos, con el que obtuvo el premio de la Crítica a nivel nacional en 2016.

Ha recibido, además, varios de los galardones punteros de la lírica española: Hiperión, Gil de Biedma, Fray Luis de León o Jaén, entre otros.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 94210

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia