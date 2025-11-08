Fermín Herrero ofrece conferencia en Soria sobre poesía actual de Castilla y León

Sábado, 08 Noviembre 2025 14:16

El poeta soriano Fermín Herrero ofrecerá el 17 de noviembre una conferencia, titulada “La lira de las musas: poesía actual de Castilla y León”, en la Biblioteca pública de Soria.





El próximo lunes 10 de noviembre se abre la inscripción para esta conferencia que tendrá lugar el lunes 17 de noviembre, a las 19:30 horas.

La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este ciclo literario coordinado por el poeta soriano Fermín Herrero.

Esta propuesta busca dar a conocer la riqueza y diversidad de la poesía contemporánea en la Comunidad, un panorama sin corrientes dominantes pero lleno de voces originales y singulares.

Herrero (1963). Natural de Ausejo de la Sierra, fue reconocido en 2014 con el Premio de las Letras de Castilla y León por su su amplia obra poética, cuyo núcleo lo conforman seis libros publicados en Hiperión: Echarse al monte, Un lugar habitable, El tiempo de los usureros, Tierras altas, Tempero y Sin ir más lejos, con el que obtuvo el premio de la Crítica a nivel nacional en 2016.

Ha recibido, además, varios de los galardones punteros de la lírica española: Hiperión, Gil de Biedma, Fray Luis de León o Jaén, entre otros.