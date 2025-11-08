Reconocimiento a Fabricantes del Torrezno de Soria y Casa de Soria en Valencia

Sábado, 08 Noviembre 2025 20:47

La Asociación de Fabricantes del Torrezno de Soria y la Casa de Soria en Valencia han sido reconocidos por uno d elos barrios más humildes de Alfafar, afectado por la Dana, por su contribución a la recuperación de su sede social.

El fatídico 29 de octubre de 2024 un tsunami arrasó diferentes poblaciones y entre ellas Alfafar.

Uno de los barrios más humildes y poblados de la población, Orba, conocido también como Parque Alcosa quedo completamente arrasado.

Además de las viviendas, el punto de reunión de los vecinos del barrio quedó inundado y sepultado bajo el lodo.

El destrozo fue material pero también fue más allá de lo material.

Hacía un mes que el local había terminado una reforma integral por el 50 aniversario de la Comisión y todo el esfuerzo, trabajo e inversión del barrio se esfumó en una tarde.

La Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria y la Casa de Soria organizaron el pasado mes de marzo en el emblemático Mercado de Colón una torreznada que recaudo fondos para algunas de las comisiones y entidades afectadas.

La torreznada también contó con la colaboración en la rifa con la Asociación de Empresas del Polígono de las Casas y de varias comisiones aportando materiales y voluntarios.

Pasado más de un año, la Comisión Parque Alcosa ha vuelto a reabrir su Casal Fallero en un acto de agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible que el barrio vuelva a tener su lugar de reunión abierto.

Las paredes del Casal cuentan ya con un cuadro conmemorativo para agradecer la solidaridad soriana.