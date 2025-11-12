El montaje teatral "Hacia la raiz" va camino de Córdoba

Miércoles, 12 Noviembre 2025 15:47

Hay proyectos de creación que desde que nacen hacen pensar en recorridos, viajes y trayectos. Que hacen soñar con salir, moverse, volar. El proyecto teatral "Hacia la raiz" es uno de ellos. Este fin de semana se estrenará en Córdoba.

Gemma Pascual Lagunas y Claudia Nafría Sáenz presentan este fin de semana este montaje teatral en la provincia de Córdoba.

Las actrices sorianas vuelven a actuar con esta pieza que crearon y estrenaron en Soria en 2021 y que ha sido programada en contextos como el Festival Medinaceli Teatro en 2022, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 2023 o el Festival FETALE en Urones de Castroponce (Valladolid) en 2025.

En esta ocasión dos serán los pueblos cordobeses que acogerán el montaje de las creadoras sorianas: Doña Mencía y Villanueva del Rey.

Las representaciones entran dentro de la programación de "Tierra de Mujeres", una iniciativa de la Diputación de Córdoba .

Desde el Departamento de Igualdad se está llevando a cabo una extensa programación durante los meses de octubre y noviembre que pretende reivindicar el papel de las mujeres rurales y visibilizar el importante papel que juegan en el medio rural.

La aportación del montaje teatral H"Hacia la raiz" es clara: ofrece una exploración de la diversidad de ser mujeres en un mundo que pretende simplificar y limitar esas posibilidades. Es un trabajo con perspectiva de género y mucho cuidado puesto en quién cuenta y desde dónde cuenta.

Aborda temas como la presión estética, la violencia patriarcal, la presión por ser madres, la homofobia, la carga mental, la violencia sexual, la sexualización de la infancia, los roles de género, los cuidados, la defensa de la dignidad…

"Hacia la raiz" nace en Soria y viaja, como viajan las raíces, hasta tierras cordobesas.

En diciembre habrá ocasión de disfrutar del montaje en el Teatro Delibes (Valladolid), el sábado 13 a las 20 horas dentro del V Ciclo Comunidad a Escena.