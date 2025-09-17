El Casino acogerá el 26 de septiembre la "Noche de la Investigación"
El Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) llegará el próximo 26 de septiembre, al Casino Amistad Numanci de Soria, con la Noche de la Investigación (European Researchers' Night).
Durante el evento, los investigadores del ICMAB-CSIC presentarán el proyecto de divulgación científica LAB TOUR 2026, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), cuyo objetivo es acercar la ciencia a la provincia de Soria y a las zonas rurales durante el próximo año.
Además, se realizarán charlas divulgativas y talleres interactivos para mostrar cómo la nanociencia y la investigación en materiales están transformando la vida cotidiana.
"Creemos que esta iniciativa puede resultar de gran interés para la ciudadanía y para la cobertura de medios locales, por lo que agradeceríamos mucho su colaboración en difundir la noticia o cubrir el acto", ha señalado.
LAB TOUR 2026 cuenta con el apoyo de FECYT, Ruralia y la Diputación de Soria, y representa una oportunidad única de acercar la ciencia a la sociedad soriana.
El evento, abierto al público, se realizará de 18:00 a 20:00 horas y estará dividido en dos partes:
Programa
- 18:00 – 18:15 | Charla informativa: GIRA DE LABORES 2026.
Presentación del nuevo proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), desarrollado por el ICMAB. Su objetivo es acercar la ciencia a la provincia y a las zonas rurales en 2026. Se explicarán las principales líneas y actividades.
- 18:15 – 18:55 | El poder de lo pequeño: descubriendo la nanociencia
Una charla de divulgación a cargo de investigadores del ICMAB que mostrarán cómo se manipula la materia a escala nanométrica, sus aplicaciones en la vida cotidiana y por qué la nanociencia está transformando la sociedad actual.
- 19:00 – 20:00 | Talleres de extensión simultánea
Los asistentes pueden rotar entre tres talleres prácticos:
- Experimentos en vivo de Luz y Óptica
que exploran el espectro de luz más allá del visible. Se demostrarán fenómenos como la fluorescencia, la quimioluminiscencia y el índice de refracción, junto con aplicaciones con láseres y luz ultravioleta, revelando lo que el ojo humano no puede percibir por sí solo.
- Electricidad y Magnetismo.
Un taller interactivo para descubrir los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. Los participantes aprenderán a usar un multímetro, a distinguir entre materiales conductores y aislantes, y a experimentar con la conductividad del carbono y materiales naturales con propiedades magnéticas.
- Microscopía Óptica y Electrónica.
Una introducción práctica al mundo microscópico. Comenzando con la observación de muestras con un microscopio óptico, y luego con el microscopio electrónico. A través de un juego, los participantes unirán imágenes del mundo nano y micro, acompañadas de una maqueta que les ayudará a comprender el funcionamiento de un microscopio electrónico.
Para obtener más información, haga clic aquí o visite aquí .
Este evento se realizará en español.
Esta actividad se enmarca dentro del proyecto LAB TOUR 2026 , que ha recibido financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cuenta con el apoyo de Ruralia y Diputación de Soria.