El Casino acogerá el 26 de septiembre la "Noche de la Investigación"

Miércoles, 17 Septiembre 2025 12:50

El Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) llegará el próximo 26 de septiembre, al Casino Amistad Numanci de Soria, con la Noche de la Investigación (European Researchers' Night).

Durante el evento, los investigadores del ICMAB-CSIC presentarán el proyecto de divulgación científica LAB TOUR 2026, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), cuyo objetivo es acercar la ciencia a la provincia de Soria y a las zonas rurales durante el próximo año.

Además, se realizarán charlas divulgativas y talleres interactivos para mostrar cómo la nanociencia y la investigación en materiales están transformando la vida cotidiana.

"Creemos que esta iniciativa puede resultar de gran interés para la ciudadanía y para la cobertura de medios locales, por lo que agradeceríamos mucho su colaboración en difundir la noticia o cubrir el acto", ha señalado.

LAB TOUR 2026 cuenta con el apoyo de FECYT, Ruralia y la Diputación de Soria, y representa una oportunidad única de acercar la ciencia a la sociedad soriana.

El evento, abierto al público, se realizará de 18:00 a 20:00 horas y estará dividido en dos partes:

Programa

18:00 – 18:15 | Charla informativa: GIRA DE LABORES 2026.

Presentación del nuevo proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), desarrollado por el ICMAB. Su objetivo es acercar la ciencia a la provincia y a las zonas rurales en 2026. Se explicarán las principales líneas y actividades.

18:15 – 18:55 | El poder de lo pequeño: descubriendo la nanociencia

Una charla de divulgación a cargo de investigadores del ICMAB que mostrarán cómo se manipula la materia a escala nanométrica, sus aplicaciones en la vida cotidiana y por qué la nanociencia está transformando la sociedad actual.

19:00 – 20:00 | Talleres de extensión simultánea

Los asistentes pueden rotar entre tres talleres prácticos: Experimentos en vivo de Luz y Óptica

que exploran el espectro de luz más allá del visible. Se demostrarán fenómenos como la fluorescencia, la quimioluminiscencia y el índice de refracción, junto con aplicaciones con láseres y luz ultravioleta, revelando lo que el ojo humano no puede percibir por sí solo. Electricidad y Magnetismo.

Un taller interactivo para descubrir los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. Los participantes aprenderán a usar un multímetro, a distinguir entre materiales conductores y aislantes, y a experimentar con la conductividad del carbono y materiales naturales con propiedades magnéticas. Microscopía Óptica y Electrónica.

Una introducción práctica al mundo microscópico. Comenzando con la observación de muestras con un microscopio óptico, y luego con el microscopio electrónico. A través de un juego, los participantes unirán imágenes del mundo nano y micro, acompañadas de una maqueta que les ayudará a comprender el funcionamiento de un microscopio electrónico.



Para obtener más información, haga clic aquí o visite aquí .

Este evento se realizará en español.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto LAB TOUR 2026 , que ha recibido financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cuenta con el apoyo de Ruralia y Diputación de Soria.