Un producto soriano único y sorprendente, premiado en los Oscar de la Gastronomía

Miércoles, 17 Septiembre 2025 08:42

La Miel de Encina con Trufa Negra de Mykés Gourmet ha sido reconocida con una estrella en los Great Taste Awards, celebrados en Londres y considerados como los Oscar de la Gastronomía.

Se trata de uno de los certámenes internacionales más exigentes, en el que más de 500 expertos en gastronomía de todo el mundo juzgan a ciegas miles de productos atendiendo únicamente a su sabor, textura, apariencia y calidad de los ingredientes.

En esta edición, los jueces han descrito la miel galardonada como “un producto sabroso de larga duración, con un aroma penetrante y placentero, de aspecto oscuro y rico, realzado por la clara presencia de la trufa”. También destacaron que “la miel era lo suficientemente potente como para resistir la trufa, alcanzando un equilibrio excelente”.

Mykés Gourmet elabora esta miel de forma artesanal en sus instalaciones de Soria, a partir de miel de encina 100% por ciento española, nunca mezclada con mieles de otros países.

Esta variedad, de sabor intenso y menos dulce que la miel tradicional, es reconocida por su alto contenido en minerales y antioxidantes, beneficiosos para la salud y muy útiles en problemas respiratorios como asma o bronquitis.

A ella se suma la trufa negra de invierno (Tuber melanosporum), considerada la mejor trufa negra del mundo.

Su combinación no es casual: la miel de encina, con matices leñosos y de bosque, encuentra en la trufa el complemento perfecto, ya que este hongo nace precisamente en las raíces de encinas, robles y castaños.

El resultado es una unión natural y equilibrada de sabores que remite directamente al bosque soriano.

Además de su valor gastronómico, esta miel es un ingrediente versátil y sorprendente para todo tipo de elaboraciones:

Un toque sobre asados de buey, caza o brochetas aporta brillo y un sabor inconfundible.

Realza pescados y platos de pasta con un matiz diferente.

En repostería, un hilo sobre galletas o masas abre un mundo de posibilidades.

Sobre un buen queso, foie o paté, se convierte en un maridaje exquisito.

Se comercializa en formatos de 170 gramos para consumo particular y 500 gramos para hostelería.

Reconocimiento internacional

Este nuevo galardón consolida a Mykés Gourmet como referente internacional en innovación con trufa.

Se trata, además, del quinto reconocimiento que la firma obtiene en los Great Taste Awards, donde ya han sido premiados otros de sus productos gourmet:

Aceite de Oliva Virgen Extra con Trufa Blanca – 1 estrella (2013)

Salsa Tartufa al 7% de trufa negra – 1 estrella (2021)

Flor de Sal con Trufa Blanca – 2 estrellas (2022)

Salsa de Soja con Trufa Negra – 1 estrella (2024)

En paralelo, esta misma Miel de Encina con Trufa Negra ya fue reconocida en 2022 con la medalla de plata en los London International Honey Awards, en la categoría Quality Awards.

Con este nuevo hito, Mykés Gourmet suma cinco premios en los Oscar de la Gastronomía y reafirma su papel como embajador de la trufa de Soria en el mapa mundial de la alta gastronomía.

Sobre Mykés Gourmet

Fundada en 2012 en Soria, Mykés Gourmet nació con la vocación de acercar la trufa negra a los paladares más exigentes.

Desde su origen en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Soria, ha construido un catálogo gourmet que incluye trufas en conserva, aceites, vinagres, sales, chocolates, salsas, mieles y setas deshidratadas, siempre con la trufa como protagonista.

Sus productos se distribuyen tanto en España como en mercados internacionales como Estados Unidos, Japón, Francia o Corea del Sur.

www.mykesgourmet.com