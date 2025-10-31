Denuncian nuevo cierre de piscina de la Juventud en Soria

Viernes, 31 Octubre 2025 16:13

La piscina de la Juventud de Soria ha puesto el cartel de cerrado esta tarde, un nuevo y preocupante cierre, según han denunciado los empleados municipales, en una instalación deportiva clave en la ciudad.

En esta ocasión, la clausura afecta directamente a la Piscina de La Juventud, un espacio fundamental para la actividad física y el bienestar de los sorianos.

Este cierre no es un incidente aislado, según los empleados municipales, sino la clara manifestación del "desgobierno y la falta de dirección" que imperan en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Soria.

La reiterada incapacidad para mantener operativas las infraestructuras deportivas de la ciudad está generando una grave preocupación entre los usuarios, clubes y profesionales del sector.

El remodelado polideportivo de la Juventud se inauguró a mediados de abril de 2016, después de una inversión de 3 millones de euros de varias administraciones, que supuso una remodelación integral de esta instalación cuando se cumplían 47 años desde su puesta en marcha en abril de 1969.

En la inauguración se aseguró que la instalación estaría abierta todo el año salvo varias fechas señaladas.

En concreto se advertía ya del cierre el 1 y 6 de enero, 2 de octubre, 25 y 31 de diciembre y puntualmente en determinadas celebraciones de San Juan. el 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero cierra a mediodía.

La piscina, se decía, cierra en noviembre para mantenimiento.