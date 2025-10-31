Gran acogida de jornada de la Cámara sobre facturación electrónica y Veri-Factu

Viernes, 31 Octubre 2025 16:21

La jornada informativa sobre la implantación de la facturación electrónica, organizada por la Cámara de Comercio de Soria, ha despertado un enorme interés entre el tejido empresarial de la provincia.

Ya son 160 las empresas inscritas para asistir a esta sesión práctica, que se perfila como una cita imprescindible para comprender y anticiparse a los pcambios que supondrá el nuevo marco legal en materia de facturación.

Será el próximo 5 de noviembre, en formato online, a partir de las 8.30 horas.

Se enmarca en las formaciones de la Oficina Acelera Pyme de Soria y la difusión del Kit Digital, programa de Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital y financiado por fondos europeos.

Con la aprobación del Reglamento Veri-Factu y la Ley “Crea y Crece”, el sistema de facturación en España experimentará un cambio sin precedentes.

Estas normas establecen nuevas obligaciones y plazos concretos para su aplicación:

1 de enero de 2026: para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

1 de julio de 2026: para el resto de contribuyentes.

Durante la jornada, el prestigioso despacho Garrigues explicará en detalle qué implican estos cambios, cómo afectarán a los sistemas de facturación y qué pasos deben seguir las empresas y los autónomos para adaptarse correctamente al nuevo entorno digital.

La Cámara de Comercio de Soria organiza esta sesión con el objetivo de ofrecer información práctica, rigurosa y actualizada, ayudando a las empresas sorianas a prepararse con antelación para esta transformación que marcará un antes y un después en la operativa empresarial.

El plazo de inscripción sigue abierto, por lo que las empresas interesadas aún están a tiempo de reservar su plaza en la web de la Cámara de Comercio.