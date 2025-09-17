Guía para seguir la vigésima edición del Maratón Musical Soriano

Miércoles, 17 Septiembre 2025 08:12

El Maratón Musical Soriano llega este sábado a su vigésima edición, con 151 músicos divididos en 14 grupos y en 12 espacios diferentes de la ciudad. Conozca horarios, grupos y programas para estas 12 horas de música en Soria.

Serán 12 horas consecutivas de música con 14 grupos o solistas diferentes en 13 espacios diferentes y 151 músicos y músicas en total.

Los eventos, con una duración máxima de 20 minutos, comenzarán a las 9:45 horas en el Conservatorio de Soria y continuarán en espacios emblemáticos como el Instituto Antonio Machado, Santa Clara, El Espino, las Ruinas de San Nicolás, la iglesia de La Mayor, Alameda, el Casino Amistad Numancia, el Colegio Oficial de Arquitectos, el Aula Magna Tirso de Molina o el Palacio de la Audiencia, entre otros.