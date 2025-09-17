Programa de actividades para celebrar en Soria el Día Internacional del Alzheimer

Miércoles, 17 Septiembre 2025 07:24

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Soria celebrará con un programa de actividades el Día Internacional del Alzheimer.

La citada asociación nació a mediados de 1995, con la finalidad de trabajar programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de enfermos con demencia, familiares y población relacionada con esta problemática.

El objetivo principal de la asociación es ofrecer una ayuda a enfermos de Alzheimer y demencias similares, familiares y personas relacionadas con esta enfermedad.

El Alzheimer afecta en España a casi cinco millones de personas, según estimaciones realizadas por la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias, lo que equivale a cerca del 11 porciento del total de la población española.

Actualmente tiene 376 asociados, 25 empresas asociadas y 26 trabajadores en plantilla en Soria y provincia.

En 2024, a raíz del aumento de diagnósticos de demencia en personas jóvenes con un nivel cultural alto y en fase muy leve, se ha creado un nuevo servicio “My Way” destinado a estimular cognitivamente y abordar emocionalmente su nueva situación.

Este servicio se lleva a cabo tres días a la semana, durante dos horas cada día.

Inicialmente se ha comenzado con un grupo reducido de tres personas.

El resto de servicios de atención continuada a personas afectadas por una demencia ha aumentado su número de beneficiarios, ocupando durante casi todo el año la totalidad de las plazas en la Unidad de Atención Especializada en Demencias de Ólvega y el Centro Terapéutico de Día desde el mes de abril.

La Unidad de Estancias Diurnas ha sido la que más fluctuaciones ha sufrido, especialmente por los traslados al Centro Terapéutico de Día.

Tras retomar en 2023 el programa de Donación de Tejido Cerebral, se han logrado realizar dos extracciones que se han donado al Banco de tejido cerebral del INCYL (Instituto de Neurociencias de Castilla y León) y se continúa trabajando para lograr una colaboración del Hospital Universitario de Soria.

Se presentó el estudio de investigación en el que Alzheimer Soria y las personas afectadas por una demencia participaron en 2022, organizado por la Universidad de León y que analizaba el factor genético del APOE, ofreciendo a cada participante su análisis genético.

Y también, se continuó con conversaciones con la Universidad Europea, Complutense y de Valladolid en Soria para diseñar un proyecto de investigación conjunto para los próximos 5 años.

A raíz de la nueva normativa de funcionamiento de centros de día, que fomenta el método de atención centrada en la persona y unidades de convivencia, Alzheimer Soria ha iniciado una remodelación en el Centro Terapéutico de Día para crear una unidad de convivencia de 12 personas.

DIA MUNDIAL DE ALZHEIMER 2025

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE:

Jornada de mañana

- Mesas Informativas en Soria Capital. Horario de 10:30 a 14:30 horas. Calle Marqués de Vadillo, esquina con Plaza Ramón Benito Aceña (BBVA), Plaza Rosel y San Blas y Alameda de Cervantes (Árbol de la Música).

- Mesas Informativas en Olvega. Horario de 10:30 a 14:30 horas. Plaza de Emiliano Revilla. Calle Don Pedro y Doña Patro. (Junto al mercadillo)

- Mesas Informativas en El Burgo de Osma Horario de 10:30 a 14:30. Avda. de la Constitución. (Entrada al mercadillo)

Jornada de tarde

V MARCHA URBANA “PERSIGUIENDO TUS RECUERDOS” OLVEGA. Celebración de los 20 años de la puesta en marcha del centro de día de Olvega.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE:

- Eucaristía. Hora y lugar de celebración: 12.00 horas. En la Parroquia de Santa Bárbara de Soria. Tradicional moscatel con pastas a la salida.