CC.O0. confía en resultados de negociaciones de Losán con grupo inversor

Martes, 16 Septiembre 2025 19:45

Comisiones Obreras de Soria ha mostrado esta tarde su confianza en que las reuniones mantenidas por la dirección de Losán con un grupo inversor terminen cuajando.

La dirección de Losán se ha reunido hoy con el comité de empresa para trasladarle que la negociación con un grupo inversor va muy avanzada y se podría llegar a un acuerdo a finales de septiembre o primeros de octubre.

Este grupo garantiza que mantendrá todos los centros y plantilla, por lo que CCOO valora positivamente el anuncio ya que lo prioritario es mantener el empleo.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha reconocido en un comunicado que la reunión celebrada hoy entre la dirección y el comité de empresa de Losán “arroja un poco de luz”, porque se ha informado sobre las negociaciones con un grupo inversor, del que no ha concretado su nombre, que están a punto de llegar a buen puerto. La empresa ha informado que podría alcanzarse un acuerdo en breve, “a finales de septiembre o primeros de octubre”

El compromiso del grupo inversor pasa por mantener todos los centros y la plantilla lo que “coincide con el planteamiento de CCOO que no es otro que mantener el empleo”, ha apuntado Enciso.

Actualmente en Tableros Losán solo quedan 50 de los 200 trabajadores que llegó a tener, por lo que el grupo inversor ya ha advertido “que necesitaría más mano de obra, porque con 50 no podría desarrollar su proyecto”.

En cuanto al aserradero, “también necesitan más personas”, por lo que habría que recurrir a la bolsa de empleo del ERE.

En cuanto al pago de las nóminas, en la reunión celebrada esta mañana, la empresa ha anunciado que hoy ha hecho efectiva la mitad de la nómina de agosto a una parte de la plantilla y mañana la abonará al resto. En cuanto a la otra mitad de agosto, se pagará la próxima semana.

Además la empresa asegura que la nómina de septiembre se abonará rigurosamente a primeros de octubre.