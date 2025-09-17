Paquito D’Rivera regresa al Otoño Musical Soriano rodeado de elenco de lujo

Miércoles, 17 Septiembre 2025 12:53

Paquito D’Rivera regresa al Otoño Musical Soriano para deleitar al público soriano con una velada inolvidable de jazz latino.

Este compositor y músico cubano, considerado uno de los mejores saxofonistas y clarinetistas del mundo, ha recibido dieciocho premios Grammy en su amplia trayectoria musical. Paquito D’Rivera inició su carrera como niño prodigio en su Cuba natal con la Orquesta Sinfónica Nacional y es hoy autor de un gran número de composiciones que demuestran su maestría en la improvisación, con armonías sincopadas y una orquestación virtuosa.

Fue miembro fundador y codirector del innovador conjunto musical Irakere junto a Chucho Valdés, una formación que destacó por su explosiva mezcla de jazz, rock, música clásica y música tradicional cubana.

Sus más de sesenta años de carrera le han convertido en una de las figuras más destacadas de la música afrocubana y de los estándares del latin jazz moderno.

D’Rivera estará acompañado por un elenco de lujo: el pianista Pepe Rivero, músico destacado de la Nueva Generación de músicos cubanos y figura fundamental en la escena jazz internacional; el percusionista Sebastián Laverde, vibrafonista y percusionista colombiano que ha colaborado con importantes figuras de la música jazz y latina y hoy dirige los Jazztone Studios en Valencia; Reinier Elizarde, “El Negrón”, contrabajista cubano que destaca por su extraordinario talento y ha colaborado con nombres como Chucho Valdés, Serrat o Sabina y el batería Georvis Pico, cubano que acompañó a Paquito y Celia Cruz en su gira por Europa y hoy forma a nuevos músicos en la Universidad Alfonso X el Sabio.

El concierto del Paquito d’Rivera Quintet tendrá lugar el jueves 18, a las 20:00 horas, en el Palacio de la Audiencia.

Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 euros y los 20 euros y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA

Jueves, 18 de septiembre, 20:00 horas. C. Palacio de la Audiencia

PAQUITO D’RIVERA QUINTET

Paquito D’Rivera, clarinete y saxofón

Pepe Rivero, piano

Reiner Elizarde, “El Negrón”, contrabajo

Georvis Pico Milian, drums

Sebastián Valverde, vibráfono