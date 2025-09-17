Paquito D’Rivera regresa al Otoño Musical Soriano rodeado de elenco de lujo
Paquito D’Rivera regresa al Otoño Musical Soriano para deleitar al público soriano con una velada inolvidable de jazz latino.
Este compositor y músico cubano, considerado uno de los mejores saxofonistas y clarinetistas del mundo, ha recibido dieciocho premios Grammy en su amplia trayectoria musical. Paquito D’Rivera inició su carrera como niño prodigio en su Cuba natal con la Orquesta Sinfónica Nacional y es hoy autor de un gran número de composiciones que demuestran su maestría en la improvisación, con armonías sincopadas y una orquestación virtuosa.
Fue miembro fundador y codirector del innovador conjunto musical Irakere junto a Chucho Valdés, una formación que destacó por su explosiva mezcla de jazz, rock, música clásica y música tradicional cubana.
Sus más de sesenta años de carrera le han convertido en una de las figuras más destacadas de la música afrocubana y de los estándares del latin jazz moderno.
D’Rivera estará acompañado por un elenco de lujo: el pianista Pepe Rivero, músico destacado de la Nueva Generación de músicos cubanos y figura fundamental en la escena jazz internacional; el percusionista Sebastián Laverde, vibrafonista y percusionista colombiano que ha colaborado con importantes figuras de la música jazz y latina y hoy dirige los Jazztone Studios en Valencia; Reinier Elizarde, “El Negrón”, contrabajista cubano que destaca por su extraordinario talento y ha colaborado con nombres como Chucho Valdés, Serrat o Sabina y el batería Georvis Pico, cubano que acompañó a Paquito y Celia Cruz en su gira por Europa y hoy forma a nuevos músicos en la Universidad Alfonso X el Sabio.
El concierto del Paquito d’Rivera Quintet tendrá lugar el jueves 18, a las 20:00 horas, en el Palacio de la Audiencia.
Los precios de las localidades para los conciertos de la presente edición oscilan entre los 5 euros y los 20 euros y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y una hora antes de cada concierto en taquilla.
Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es
PROGRAMA
Jueves, 18 de septiembre, 20:00 horas. C. Palacio de la Audiencia
PAQUITO D’RIVERA QUINTET
Paquito D’Rivera, clarinete y saxofón
Pepe Rivero, piano
Reiner Elizarde, “El Negrón”, contrabajo
Georvis Pico Milian, drums
Sebastián Valverde, vibráfono