El Campus de Soria inicia nuevo curso con aumento de estudiantes

Martes, 09 Septiembre 2025 16:19

El Campus universeitario Duques de Soria ha iniciado nuevo curso con incremento en el número de alumnos, según ha confirmado el vicerrectorado. Es una tendencia reflejada en los cuatro campus de la Universidad de Valladolid.

La Universidad de Valladolid (UVa) ha registrado en este curso académico un crecimiento en la matrícula de nuevo ingreso, alcanzando los 5.119 estudiantes repartidos en sus cuatro campus.

Con ello, la institución suma un total de 20.663 alumnos matriculados.

Por campus, las cifras se distribuyen de la siguiente manera: Campus de Soria, 465 alumnos; Campus de Palencia, 425; Campus de Segovia, 704; y Campus de Valladolid, 3.525.

Con ello, el número de alumnos, en cifras provisionales, llega hasta los 1.700, la mitad de ellos de fuera de la provincia.

El Campus de Soria ha experimentado un incremento destacado en su oferta de posgrado, con un crecimiento del 26 por ciento en los tres másteres online que imparte, según ha informado el vicerrectorado del Campus.

En cuanto a las facultades, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Educación y la Facultad de Empresariales y Trabajo han completado su capacidad.

Además, la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía y la Facultad de Traducción han destacado por el aumento en nuevas matrículas, tanto en grado como en máster la Facultas de Traducción.

Entre las notas de corte más significativas de este curso figuran:

• Grado en Enfermería: 11,011

• Grado en Fisioterapia: 10,705

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD): 10,253

La Universidad de la Experiencia mantiene también su impulso, con 150 matrículas en Soria y 40 en Almazán.

Por otro lado, la Residencia Universitaria Fundación Duques de Soria se encuentra al completo, con sus 62 plazas ocupadas.

Con estos resultados, la Universidad de Valladolid consolida su posición como referente educativo en Castilla y León, reforzando tanto su oferta académica como su capacidad de atraer a nuevos estudiantes.





