Convocada performance/cacerolada en Soria en solidaridad con pueblo palestino
El Movimiento Ciudadano por la Paz ha convocado el próximo domingo en Soria un acto de solidaridad con el pueblo palestino.
Será este domingo, 14 de septiembre, a las 13:00 horas, en la plaza Mariano Granados.
El acto consistirá en una performance/cacerolada en el que el citado movimiento ha animado a participar a todo el mundo.
"Nos tumbaremos en el suelo cuando empiece a sonar la música, permaneceremos así hasta que ésta cese. Durante unos minutos seremos esos cadáveres que cubren Gaza", ha avanzado.
Este acto ya se ha llevado a cabo en varias ciudades españolas con una participación masiva de gente.
El Movimiento Ciudadano por la Paz lleva más de dos décadas denunciando el plan colonial sionista de expansión y exterminio de la población palestina en Gaza y Cisjordania; la política de apartheid; la política de demolición de casas y asentamientos ilegales; el robo de tierras y restricción ilegal de movimientos de la población palestina en su propia tierra y hacia el exterior; las detenciones ilegales, el encarcelamiento por años de miles de palestinos sin juicios ni cargos, muchos de ellos/as niños/as; los asesinatos selectivos; la política del terror, odio y violencia; el incumplimiento de resoluciones de Naciones Undias de forma permanente desde hace más de 70 años…
"Pedimos a la sociedad civil: solidaridad con el pueblo palestino, participar de forma activa en la denuncia de la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Estado de Israel y a participar de todas las medidas de Noicot, desinversiones y sanciones que contribuyan de forma pacífica a poner fin a dichas violaciones", ha reclamado.