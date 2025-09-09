Convocada performance/cacerolada en Soria en solidaridad con pueblo palestino

Martes, 09 Septiembre 2025 13:40

El Movimiento Ciudadano por la Paz ha convocado el próximo domingo en Soria un acto de solidaridad con el pueblo palestino.

Será este domingo, 14 de septiembre, a las 13:00 horas, en la plaza Mariano Granados.

El acto consistirá en una performance/cacerolada en el que el citado movimiento ha animado a participar a todo el mundo.

"Nos tumbaremos en el suelo cuando empiece a sonar la música, permaneceremos así hasta que ésta cese. Durante unos minutos seremos esos cadáveres que cubren Gaza", ha avanzado.

Este acto ya se ha llevado a cabo en varias ciudades españolas con una participación masiva de gente.

El Movimiento Ciudadano por la Paz lleva más de dos décadas denunciando el plan colonial sionista de expansión y exterminio de la población palestina en Gaza y Cisjordania; la política de apartheid; la política de demolición de casas y asentamientos ilegales; el robo de tierras y restricción ilegal de movimientos de la población palestina en su propia tierra y hacia el exterior; las detenciones ilegales, el encarcelamiento por años de miles de palestinos sin juicios ni cargos, muchos de ellos/as niños/as; los asesinatos selectivos; la política del terror, odio y violencia; el incumplimiento de resoluciones de Naciones Undias de forma permanente desde hace más de 70 años…

"Pedimos a la sociedad civil: solidaridad con el pueblo palestino, participar de forma activa en la denuncia de la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Estado de Israel y a participar de todas las medidas de Noicot, desinversiones y sanciones que contribuyan de forma pacífica a poner fin a dichas violaciones", ha reclamado.