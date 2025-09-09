Moda re-, la única tienda de segunda mano en Soria, duplica su superficie comercial

Martes, 09 Septiembre 2025 12:28

El obispo de la Diócesis de Osma-Soria, monseñor Abilio Martínez Varea, ha bendecido hoy la nueva tienda de Moda re-, la única tienda de segunda mano en Soria que tiene un claro componente social.

La inauguración de la tienda, ubicada en la calle San Juan de Rabanera, enfrente de la Casa Diocesana, ha contado con la presencia del obispo de Osma-Soria y con el personal habitual del proyecto, que seguirá atendiendo en el mismo horario y condiciones que en el anterior local.

La tienda, gestionada por Cáritas dentro del proyecto Granito de Tela, duplica su superficie para dar cabida a 1.200 prendas en exposición (frente a las 600 anteriores), con capacidad de almacenaje para 5.000 piezas, facilitando así la rotación y variedad para toda la familia.

Actualmente el proyecto da trabajo en Soria a nueve personas, combinando estructura fija y puestos de inserción laboral dirigidos a colectivos vulnerables, en línea con la filosofía de economía circular y empleo social de Moda re-.

Cifras de la cooperativa Moda re- en 2024

Moda re- cerró 2024 en España con 47,6 millones de kilos de ropa recogidos, tres millones más que el año anterior, posicionándose como líder nacional en reciclaje textil.

La cooperativa creó ese año 1.608 puestos de trabajo, un 17,5 por ciento más que en 2023, de los cuales más de la mitad fueron para personas en riesgo de exclusión social, y un 60 por ciento ocupados por mujeres.

Su red de tiendas propias llegó a 145 establecimientos en toda España, a los que se suman 27 córners en hipermercados, y puso en funcionamiento nuevas plantas de reciclaje y miles de contenedores inteligentes en el territorio.50.403 horas de formación y 31.302 de tutorización fueron dedicadas al personal de inserción durante el año, reafirmando el compromiso social y ambiental del proyecto.

La tienda de ropa Moda re- supone la fase final de la puesta en marcha de la empresa de inserción laboral Granito de Tela.

Esta tienda tiene un claro enfoque social y muestra la fase más visible de todo un proceso de recogida, reciclaje, selección y reutilización que apuesta claramente por el desarrollo sostenible y la economía social.

La ropa se recibe ya seleccionada de otras plantas de selección y reciclaje de ropa de segunda mano de la Confederación de Cáritas Española.

Posteriormente se lleva a cabo un proceso de higienización y etiquetado en la planta de almacenamiento con la que cuenta Granito de Tela en el polígono industrial de Valcorba, cedida por la Cámara de Comercio e Industria de Soria.