Ceña. "el discurso de Mañueco es inconcreto"

Lunes, 11 Abril 2022 14:51

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes regionales, Ángel Ceña, ha calificado de "inconcreto" el discurso de investidura del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia de la Junta.

Ceña ha comparecido en rueda de prensa en el Parlamento regional, tras el discurso de investitura del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco.

Para el portavoz de Soria ¡Ya!, el discurso de Mañueco denota una falta de esperanza para Soria y los sorianos.

"No creo que podamos sacar nada en claro de este discurso. Me ha llamado la atención que vuelve a prometer la unidad de radioterapia para Soria, una unidad que ya prometió en 2007 Juan Vicente Herrera y que desde entonces periódicamente se ha vuelto a prometer. Es el mejor ejemplo de lo que hemos visto en este discurso. De nuevo, muchas inconcrecciones, muchos planes generales", ha apuntado.

Ceña ha llamado la atención que el discurso de Mañueco, de 65 minutos, la palabra despoblación no ha salido hasta el minuto 30 y no se han tratado medidas de repoblación hasta el 57.

"No parece que sea una prioridad en los problemas de Castilla y León cuando los castellano leoneses consideran que el mayor problema que tiene la Comunidad es la despoblación", ha lamentado.

El miembro de Soria ¡Ya!, en cuanto a la inmigración ordenada, ha señalado que Castilla y León tiene hace décadas un grave problema demográfico.

"Antes de poner las bases para que no se vayan nuestros jóvenes parece que queremos poner muros para que no entren nuevos pobladores. Por este camino no vamos bien", ha destacado.

El candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este lunes una inmigración "legal y ordenada", desde la integración cultural, económica y social, aunque ha garantizado que "a las personas que lo necesiten" se les va a "seguir atendiendo a través del sistema de servicios sociales"

En su discursopara recabar el apoyo de las Cortes a su investidura como presidente de la Junta, en un gobierno de coalición entre PP y Vox, Mañueco ha sostenido que consideran "el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión nacional prioritaria, que debe ser abordada en coordinación con todas las Administraciones Públicas".

"Políticas que deben promover, y así lo apoyaremos, una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de España y de Castilla y León", ha afirmado Mañueco sobre la emigración.

"Castilla y León es tierra de acogida de quienes se marcharon y quieren regresar y de quienes llegan buscando una nueva oportunidad. Creemos enriquecedor y necesario incorporar dentro de nuestra sociedad a personas extranjeras", ha añadido el actual presidente en funciones de la Junta.

Ello "siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra", ha añadido en su discurso de investidura.